El PPCV reclama al PSPV y a Compromís que condenen la quema de la foto de Mazón en Barcelona

Hace poco más de una semana el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, reclamaba a través de las redes sociales la retirada de un cartel que daba la bienvenida al "Paisos Catalans" en el barrio Vila de Gràcia de Barcelona. "Benvingudes a la Vila de Gràcia, això no és Espanya, som Països Catalans". El jefe del Consell no solo no recibió respuesta alguna, sino que además, este episodio ha terminado con una actuación en la que se ha quemado una foto de Mazón. Tras recibir el apoyo de su partido, el PPCV ha solicitado que Compromís y PSPV se pronuncien sobre este hecho en el que se quemó una imagen de Felipe V cabeza abajo- tal y como está en el Museo de Bellas Artes de Xàtiva- con la imagen de Mazón.

Ninguno de estos partidos han mostrado su rechazo a este hecho, pese a que sí han enviado comunicados a la prensa sobre otras cuestiones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido diciendo que podrán quemar su cara "un millón de veces", pero quien no respete a la Comunitat Valenciana le tendrá enfrente "con todas las consecuencias".

El presidente del PPCV condenó la actitud de los manifestantes que se congregaron a final del pasado año frente a las sedes socialistas. "Si hay violencia la razón que asiste a las protestas se pierde, los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a los que desde la pluralidad política tratan de ejercer la protesta sensata y sentida".

La acción ha sido publicada por la organización juvenil independentista Arran, próxima a la CUP, en redes sociales, junto a un mensaje en el que apelan directamente a Carlos Mazón: "Ei, Carlos Mazón, el lunes quisimos enviarte calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans".