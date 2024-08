Mazón exige a las autoridades catalanas la retirada de un cartel que reza "som Països Catalans"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha exigido hoy mediante un mensaje en su cuenta de X la retirada "inmediata" de un cartel colocado en el barrio Vila de Gràcia que reza "Benvingudes a la Vila de Gràcia, això no és Espanya, som Països Catalans" (Bienvenidas a la Vila de Gràcia, esto no es España, somos Países Catalanes).

"Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista", señala el presidente en su mensaje, y añade "los 'països catalans' ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos".