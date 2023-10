Presupuestos de la Generalitat valenciana: crece el gasto social, pero baja Cultura, Medio Ambiente, Hacienda e Innovación

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, lo había repetido por activa y por pasiva: el gasto social de la Generalitat no solo no se va a reducir sino que se va a ver reforzado. Así ha sido. De los 29.732 millones de euros del Presupuesto para 2024, 18.342 millones de euros corresponden a las Consellerias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En concreto, la Conselleria de Sanidad cuenta con un presupuesto de 8.504 millones de euros, 246 más que en 2023, un aumento del 2,9 por ciento. La Conselleria de Educación tendrá un presupuesto de 6.871 millones de euros, un aumento del 1,2 por ciento. "No hay ningún retroceso en la promoción del valenciano", ha asegurado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante la presentación de las cuentas para el año que viene.

Por último, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda cuenta con un presupuesto de 2.811 millones de euros, un 0,9 por ciento más. Los fondos para Igualdad crecen un 38 por ciento, al pasar de 26 a 36 millones de euros.

Sin embargo, no todas las partidas crecen en el nuevo presupuesto, y cuatro de los diez departamentos con los que cuenta el Ejecutivo de Carlos Mazón tendrán menos recursos el año que viene.

Así, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte, dirigida por Vicente Barrera (Vox), contará con un presupuesto de 220,82 millones, lo que supone un descenso del 5,1 %, respecto a 2023.

También ve reducido su presupuesto la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, que dirige la también portavoz de Consell, Ruth Merino, y que dispondrá de 469,75 millones de euros, un 14,8 % menos que este año.

Las más perjudicada será la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, encabezada por Salomé Pradas, que con un presupuesto de 633,55 millones de euros, verá minorados sus recursos en un 33,9 % respecto a 2023.

Por último, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dirigida por Nuria Montes, contará para 2024 con un presupuesto de 530,22 millones, lo que representa un 15,6 % menos que este año.

Según ha explicado Ruth Merino, "se ha presupuestado lo que se va a ejecutar", y ha recordado que, hasta ahora, la ejecución presupuestaria de algunas Consellerias estaba entre el 10 y el 20 por ciento.