Las primeras heladas ya han llegado: Este es el municipio valenciano que se ha levantado a -3,4 grados

Algunos puntos del interior de la Comunitat Valenciana han registrado esta madrugada las primeras heladas, en la noche más fría de lo que llevamos de otoño, con temperaturas mínimas que han bajado de los cero grados y que en buena parte de la costa han oscilado entre los 8 y los 15 grados.

Según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) el municipio de El Toro (Castellón) ha marcado la mínima más baja con -3,4 grados; en Vilafranca (Castellón) se han alcanzando -3,3 grados; Calles (Valencia) -2,6 grados; Xodos (Castellón) -1,6 grados; Castielfabib (Valencia) -1,1 grados; Bocairent (Valencia) -1,1 grados y La Yesa -0,8 grados.

Otras mínimas significativas han sido los 0,1 grados registrados en Requena, los 0,2 de Utiel (Valencia) y Xixona (Alicante), 0,3 grados de Morella (Castellón) y Ayora (Valencia), 0,5 grados de Zucaina (Castellón), los 0,6 grados de Agres (Alicante), 0,8 grados de Sorita (Castellón) y los 0,9 grados de La Todolella (Castellón).

En las capitales de provincia se han alcanzado mínimas de 10 grados en Castellón de la Plana, 11,2 grados en Valencia y de 12 grados en Alicante, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).