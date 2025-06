Prisión sin fianza para el detenido por provocar el incendio en La Fe (Valencia)

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado este jueves la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el pasado lunes por, presuntamente, provocar un incendio en la planta de psiquiatría del Hospital La Fe de Valencia en el que estaba ingresado, que causó la muerte de una paciente y lesiones a otras personas.

El hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de incendio con riesgo para las personas en concurso con un delito de homicidio y, al menos, otros tres delitos de lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El detenido tiene antecedentes por maltrato, estaba ingresado en esa planta por una orden judicial y se baraja la posibilidad de que provocara el fuego como reacción a una denuncia de su exmujer, según explicó el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado.

La exmujer del detenido, la cual es policía nacional, estaba calificada como víctima de "riesgo extremo" y se dictaminó judicialmente que el hombre ingresara en esa planta.

El detenido, de 34 años, quemó este lunes un colchón del hospital, que está fabricado con material ignífugo y provoca por ello humo, y no tenía ninguna relación con la paciente fallecida, que estaba en la habitación 724 y no se dio cuenta del fuego que había comenzado en la 704, por lo que no evacuó y murió "ahogada por el humo", señaló el subdelegado.

El hombre escapó tras el incendio pero fue detenido en la avenida Giorgeta, ya que gracias al sistema de videovigilancia de los pacientes de esa planta se pudo determinar quién era y que fue él el que quemó el colchón, tras lo que la Policía Nacional procedió a su detención unas horas después en esa avenida.

Además de la muerte de la paciente, ocho personas tuvieron que ser atendidas, todos ellos profesionales del hospital, por inhalación de humo.