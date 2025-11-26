A prisión un hombre que violó a una mujer en una céntrica estación de metro de Valencia

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión del hombre de 42 años detenido este lunes como supuesto autor de una agresión sexual a una mujer el pasado 8 de noviembre en la estación de metro de Bailén, en Valencia.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el detenido siguió a la víctima a la salida de una discoteca y la asaltó en la referida estación de metro alrededor de las cinco de la madrugada.

El detenido la agredió sexualmente con penetración y posteriormente le robó varios efectos personales con violencia.

El juzgado ha ordenado el ingreso en prisión preventiva del detenido, han informado las mismas fuentes.