Próxima visita de Feijóo, Alicante mañana con Mazón en un acto del PP

Dos días después de la manifestación convocada en Madrid por el Partido Popular para exigir la convocatoria de elecciones generales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PPCV mueve ficha en Alicante, convocando una comida, con 1.000 militantes, a la que asistirá el presidente del PP nacional, Alberto Núñez-Feijóo y que tendrá lugar en los salones Juan XXIII a las 13.30 horas ; un lugar habitual en las reuniones del PP.

Así lo ha confirmado el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a preguntas de los periodistas, en un acto en las obras de la estación intermodal del TRAM en Alicante.

A la comida de mañana con Feijóo y Mazón asistirán también el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Se trata de una reunión en la que el PPCV exhibe su fuerza y unidad respecto al liderazgo de Mazón, en un momento en que el propio partido prepara su congreso nacional para el mes de julio en Madrid.

A preguntas de los periodistas sobre si la presencia de Feijóo en Alicante es un apoyo a su persona, el propio Mazón ha indicado que “lo de menos son las consideraciones personales”, incidiendo en que lo relevante es que el líder del PP nacional sea cuanto antes el presidente del Gobierno.

Ha continuado que en esta coyuntura -en alusión a la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre- "lo menos importante" son sus sentimientos personales y sí que el PP respalda totalmente la labor de reconstrucción que lidera el Consell "con un esfuerzo espectacular y con un apoyo extraordinario no solamente del presidente Feijóo, que se ha mojado y que ha venido a Valencia" a la presentación del Plan Valencia.

"No vamos a perder el foco de la reconstrucción, estamos en ella y siento todo el respaldo" del PP, del que le "gustaría" recibir el mismo desde el Ejecutivo central. "Lo importante no es cómo me sienta yo ni cuáles son mis sentimientos" porque "eso está en el último lugar" y, en cambio, sí "que cumplimos con nuestra obligación y que queremos que Feijóo sea el presidente del Gobierno lo antes posible porque lo necesitamos".

Comisión dana

El jefe del Consell se ha referido también al presidente del Gobierno para criticar que no haya puesto en marcha la comisión mixta de cooperación para la reconstrucción de la dana de Valencia cuando se cumplen cerca de ocho meses desde la riada.

En declaraciones a los periodistas, ha respondido también a si tuvo ocasión de dialogar con Pedro Sánchez el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, y ha dicho que le recordó "la urgencia y la necesidad" para que ponga en marcha esa comisión mixta.

"En La Palma", ha continuado en referencia a los estragos del volcán que irrumpió en la isla, "pusieron en marcha una comisión mixta para la reconstrucción a los 11 días y aquí vamos camino de los 8 meses y no hay interlocución seria ni de coordinación ni mucho menos una comisión mixta con el Gobierno de España".

Nueva mayoría en el Congreso

Por esta situación, entre otras, Mazón ha defendido "una nueva mayoría" en el Congreso de los Diputados "que permita que haya Presupuestos Generales del Estado, que es lo que necesitamos para tener la seguridad y el compromiso de que el Gobierno va a hacer las aportaciones que necesitamos para la reconstrucción".

Ha continuado que él sí ha conseguido aprobar los presupuestos de 2025 en Les Corts Valencianes por lo que "los valencianos no necesitan una nueva mayoría" para sacar adelante las cuentas y las inversiones "porque ya la tienen".

"Hemos sido capaces de aprobar unos presupuestos con otro partido político (Vox), lo cual no siempre es fácil, y hay presupuestos de la Generalitat pero no hay Presupuestos Generales del Estado", ha reiterado. Algo que permite a la Administración valenciana tener "ejecución presupuestaria de la dana" y adelantar ayudas "más que nadie".

Manifestación Madrid

Sobre su presencia en la manifestación de este domingo en Madrid organizada por el PP y tras indicar que se convocó "al grito de Democracia", ha apuntado que se sumaron "decenas de miles de personas de toda España" por lo que ha considerado que "cualquier intento de infravalorarla" se enmarca dentro de "los juegos políticos de un Gobierno que ya sabemos en qué circunstancias se encuentra".