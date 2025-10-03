Pradas, a la llegada de Mazón al Cecopi: "Es una explosión. Esa es la palabra"

Con un reloj que marca las 20:31, así se puede ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el video que la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias ha entregado a la jueza. Se trata de unas grabaciones que realizó una empresa y cuya existencia había sido obviada hasta hace poco menos de un mes. En estas imágenes se ve a la ex consellera Salomé Pradas diciendo, "antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver".

Todas las personas que han declarado ante la jueza, excepto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, aseguran que no se comenzó a hablar de enviar el Es-Alert a las 19.00 horas. Polo dijo que fue él quien propuso enviarlo antes de las 18:00 horas. Su versión no concuerda con la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni con la del presidente de la Diputación, Vicent Mompó.

Cuando el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, habla de enviar mensajes, se está refiriendo, según fuentes presenciales en la reunión, de enviar mensajes a las autoridades de protección civil de la zona de Utiel y Requena.