Mazón responde a Morant tras tildar la ministra de "provocación" que asista a la procesión cívica: "No doy crédito"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha asegurado que no da "crédito" a que la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, haya tildado de "provocación" que él participe en la procesión cívica del 9 d'Octubre.

Tras la inauguración de la séptima edición de Alicante Gastronómica, en Fira Alacant de Elche, y preguntado por las palabras de Morant, Mazón se ha limitado a señalar: "No doy crédito, no encuentro palabras" y que "como presidente de la Generalitat lo mejor que puedo hacer es no contestar".

"No le encuentro explicación", ha apostillado el jefe del Consell en torno a las declaraciones de la líder del PSPV-PSOE antes de que numerosos cargos y representantes de los sectores gastronómicos presentes en la atención a los medios arrancaran a aplaudir.

También preguntado por la intención del Gobierno central de proponer una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la carta magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", Mazón ha indicado que desconoce la iniciativa y que "antes de opinar sobre un tema tan sensible y de esta envergadura" prefiere no pronunciarse con precipitación.

Ha apostillado, en todo caso, que si hubiera una propuesta formal "habría que conocerla y estudiarla".

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, considera "incoherente" que la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, haga declaraciones sobre "quién debería o no" asistir a la procesión cívica del 9 d'Octubre cuando "niega la identidad del pueblo valenciano".

Catalá ha contestado: "Es curioso y bastante incoherente que sea ella la que dice o la que hace declaraciones sobre quién debería o no asistir a una procesión cívica en un día del 9 d'Octubre, cuando ella misma no ha tenido declaraciones demasiado afortunadas últimamente sobre la identidad del pueblo valenciano, la lengua del pueblo valenciano y los elementos que nos son propios".