Política
Mazón responde a Morant tras tildar la ministra de "provocación" que asista a la procesión cívica: "No doy crédito"
"Como presidente de la Generalitat lo mejor que puedo hacer es no contestar", asegura el líder del Consell
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha asegurado que no da "crédito" a que la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, haya tildado de "provocación" que él participe en la procesión cívica del 9 d'Octubre.
Tras la inauguración de la séptima edición de Alicante Gastronómica, en Fira Alacant de Elche, y preguntado por las palabras de Morant, Mazón se ha limitado a señalar: "No doy crédito, no encuentro palabras" y que "como presidente de la Generalitat lo mejor que puedo hacer es no contestar".
"No le encuentro explicación", ha apostillado el jefe del Consell en torno a las declaraciones de la líder del PSPV-PSOE antes de que numerosos cargos y representantes de los sectores gastronómicos presentes en la atención a los medios arrancaran a aplaudir.
También preguntado por la intención del Gobierno central de proponer una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la carta magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", Mazón ha indicado que desconoce la iniciativa y que "antes de opinar sobre un tema tan sensible y de esta envergadura" prefiere no pronunciarse con precipitación.
Ha apostillado, en todo caso, que si hubiera una propuesta formal "habría que conocerla y estudiarla".
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, considera "incoherente" que la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, haga declaraciones sobre "quién debería o no" asistir a la procesión cívica del 9 d'Octubre cuando "niega la identidad del pueblo valenciano".
Catalá ha contestado: "Es curioso y bastante incoherente que sea ella la que dice o la que hace declaraciones sobre quién debería o no asistir a una procesión cívica en un día del 9 d'Octubre, cuando ella misma no ha tenido declaraciones demasiado afortunadas últimamente sobre la identidad del pueblo valenciano, la lengua del pueblo valenciano y los elementos que nos son propios".
