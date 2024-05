Qué son las "facturas en los cajones" y para qué se utilizan

Desafortunadamente, el término "factura en el cajón" forma parte de la jerga política y económica de nuestro país durante los últimos años. Es muy habitual leer o escuchar que determinada Administración ha aflorado una cierta cantidad de dinero pagada mediante este sistema. Pero, ¿qué significa el término? y, ¿por qué se utiliza?

En el caso de una Administración pública, las "facturas en los cajones" son gastos que se realizan sin que estuvieran previstos, sin que haya presupuesto para ellos y, por lo tanto, sin que se puedan contabilizar. Es decir, se trata de comprar sin tener dinero.

La razón por la que se utiliza este sistema de pago es, normalmente, por la falta de previsión en la elaboración de los presupuestos, de manera que, durante el ejercicio, no hay suficiente dinero para hacer frente a todas las necesidades.

De hecho, en la Comunitat Valenciana es muy habitual que este tipo de factura se use en la Conselleria de Sanidad, en la que, tradicionalmente, nunca se presupuesta la partida suficiente.

El sistema es el siguiente: cuando un hospital o centro sanitario tiene necesidad de comprar algún bien y ya no tiene dinero porque se ha agotado el presupuesto destinado por la Generalitat, se procede a la compra. Esa factura, como no puede pagarse porque no tiene una línea en el presupuesto a la que asignarse, se guarda en un cajón a la espera de mejores tiempos o de su regularización mediante una generación de crédito.

Aunque durante las últimas semanas se ha convertido en costumbre que la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, dé cuenta de las "facturas en los cajones" afloradas correspondientes a la etapa anterior del Botànic, lo cierto es que ningún Gobierno ha podido escapar, hasta el momento, de tener que caer en este técnica de pago.

De hecho, la mayor operación de descubrimiento de "facturas en los cajones" llevada a cabo en la Comunitat Valenciana, la realizó en 2012 el entonces conseller de Hacienda del PP, Juan Carlos Moragues, ante los requerimientos de la UE sobre las cuentas españolas. En aquel momento, se afloraron más de 300.000 facturas por valor de 1.734 millones de euros.

Ahora bien, Moragues elaboró un sistema para que nunca más pudieran acumularse tantos gastos sin contabilizar, y creó la conocida como Cuenta 409, un apartado dentro de los Presupuestos en el que incluir todos aquellos gastos para los que no había liquidez. De este modo, al menos, dichos devengos estaban controlados, para poder contabilizarlos y pagarlos en algún momento.