La respuesta científica a la relación entre las olas de calor y la gota fría

Los últimos coletazos de la última ola de calor vivida en la Comunitat Valenciana ha dejado otra noche muy cálida incluso en las localidades costeras. La Comunitat Valenciana ha vivido otra noche muy cálida, incluso tórrida en algunas localidades de la costa, como los 26,7 grados que se han medido en Benidorm (Alicante), de forma previa a una jornada en la que se esperan lluvias y tormentas localmente muy fuertes durante la tarde y la madrugada.

Según los datos a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro ha marcado esta noche del viernes al sábado los 25,2 grados en Pego (Alicante), los 25,1 en Miramar (Valencia), los 25 en el aeropuerto de Alicante-Elche, o los 25 en la ciudad de València.

Asimismo, tanto Alicante como Castellón han registrado esta noche 24,9 grados, mientras que en Torreblanca (Castellón) se han medido 24,7 grados, en el aeropuerto de Manises (Valencia) 24,1 y en Rojales (Alicante) 23,9 grados.

A partir de esta tarde y la próxima madrugada se pueden producir chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo de dimensiones importantes.

¿Habrá gota fría?

La pregunta obligada en estos días de calor es qué otoño nos espera. La Aemet explica que la ecuación que indica que un mar cálido en verano implica lluvias torrenciales en otoño, no funciona. Las lluvias torrenciales son un fenómeno atmosférico, y si no hay la configuración adecuada, el calor almacenado en el mar, no se traduce en lluvias.

"El aire frío y la inestabilidad llegará...o no. No es la primera vez que tras un verano con el mar muy cálido luego poco a poco se va disipando la energía acumulada sin que se produzcan lluvias torrenciales".

En una publicación realizada en las redes sociales en las que recopila las respuestas dadas a esta cuestión en los últimos años, afirma que el hecho de el mar esté cálido no implica necesariamente lluvias torrenciales, pero si se produce la configuración atmosférica adecuada, un mar cálido significa más energía disponible y más potencia de la convección y las tormentas.

"En resumen: el mar cálido es condición necesaria para que se produzcan las lluvias torrenciales de otoño, pero no es condición suficiente. Las lluvias torrenciales otoñales son un fenómeno atmosférico que se alimenta de la energía acumulada en el mar durante el verano".

La Aemet sí constata el motivo de las noches tórridas. "La consecuencia inmediata de un mar cálido es la que estamos viendo: noches muy cálidas.

Con el estado actual de la ciencia no se puede afirmar que este otoño vaya a haber (o no) lluvias torrenciales usando la temperatura del mar como único dato".

Los equipos de predicción de la Aemet trabajarán para realizar los oportunos avisos si son necesarios.