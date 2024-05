La IA simplificará los trámites burocráticos en la Comunitat Valenciana

Todos conocemos los asistentes que en páginas web, tanto de empresas privadas como públicas, se ofrecen solícitamente a ayudarnos en nuestra ardua tarea administrativa, burocrática o, simplemente, comercial. Son asistentes basados en la Inteligencia Artificial (IA) que están programados para responder a nuestras preguntas de manera automática en función de una serie de algoritmos. La Generalitat valenciana ha decidido dar un paso más y será la primera en implantar la IA generativa en el funcionamiento diario de la administración, es decir, aquella que no solo te asiste sino que también es capaz de realizar funciones de tramitación.

Es el llamado Plan Simplifica, presentado la semana pasada por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y que va mucho más allá de una mera reducción de tiempos.

La Administración valenciana será la primera en la que se van a dejar de rellenar formularios, ya que será la propia aplicación, que viene de la mano de Microsoft, la que realizará todos los trámites, ya sean de particulares -como solicitar ayudas para la instalación en casa de placas solares, o una plaza en una residencia- como de empresas.

De hecho, estos últimos serán los primeros en teastearse a partir del próximo mes de septiembre. Precisamente porque las subvenciones empresariales son las que requieren una mayor cantidad de documentación, son las idóneas para poner a prueba este sistema.

A lo largo del año que viene y de 2026 se irá implementando esta herramienta de manera progresiva, al mismo tiempo que la propia aplicación vaya «aprendiendo» a realizar todas y cada una de las operaciones.

Este sistema no solamente registrará toda la documentación aportada, sino que también facilitará al usuario las herramientas necesarias para obtenerla en caso de que no se tenga. El asistente acompaña al solicitante hasta el final del trámite, con la resolución aprobada.

Una vez finalizado el proceso, los funcionarios que hasta este momento se encargaban de la comprobación de la documentación (que a partir de ahora realizará una máquina) serán los supervisores de que no haya habido ningún intento de fraude por parte del demandante.

En el caso de que se detectara, las sanciones serán estrictas: hasta un millón de euros por intentar defraudar a la administración, algo que hoy en día no existe.

Asistencia presencial

Ahora bien, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, ni amplificar una brecha digital ya existente, la Administración mantendrá una atención presencial para todos los usuarios que no puedan -o no quieran- realizar el trámite de manera digital. Será el propio funcionario el que lo haga.

Este revolucionario sistema, que no utiliza en ninguna otra comunidad autónoma, supondrá que, lo que hasta ahora se demoraba dos o tres años, se pueda finalizar en solo tres meses. Aunque es aventurado proyectar cuál será el impacto de la herramienta sobre el funcionamiento de la Administración, es de esperar que en dos años la valenciana se sitúe a la cabeza de las autonomías más rápidas y ágiles en los trámites burocráticos.

El nuevo decreto ley de simplificación administrativa, que supondrá la primera norma aprobada en esta materia desde el año 2015, modificará al menos 28 leyes, 47 decretos, 6 órdenes y 448 artículos vigentes.

El presidente de la Generalitat explicó durante la presentación del proyecto que el Plan Simplifica incluye novedades dirigidas a las empresas, como la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato para eliminar cargas administrativas innecesarias y la puesta en marcha del dato único para todas las administraciones.

Además, se crearán los «proyectos de interés autonómico», que tendrán tramitación urgente y preferente y cuyos titulares dispondrán de una ventanilla única de solicitud y una sola interlocución para todas las Administraciones; un Canal Empresa para conocer en tiempo real donde está cada expediente, y un repositorio común para no tener que presentar dos veces el mismo documento.

Mazón explicó que se potenciará la declaración responsable por encima de la licencia, para que desde el primer día se pueda abrir la persiana, reforzando para ello el control, y se creará la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada, que podrán expedir colegios profesionales, cámaras de comercio o asociaciones empresariales.

En lo que respecta a la ciudadanía, el plan prevé la creación de un único punto de tramitación de expedientes, de manera que con «un simple clic» y la firma electrónica se podrá acceder por ejemplo al permiso para reformar la cocina de casa, al historial médico o a la licencia de actividad. Se creará además un registro único de documentación ciudadana, para tener toda la información en un mismo lugar.