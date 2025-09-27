Un tiroteo en Torrent vuelve a destapar la inseguridad en el barrio del Xenillet

La Policía Nacional está investigando el disparo con arma de fuego que se produjo ayer en el barrio de Xenillet en Torrent en el marco de una disputa familiar que se saldó sin heridos y con un hombre identificado.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a EFE, el suceso se produjo a las 19.30 horas de la tarde de ayer al parecer en el contexto de una disputa entre miembros de una misma familia.

Un varón disparó desde la calle hacia una de las ventanas en las que vive una de las personas implicadas aunque no hay víctimas ni heridos.

Al recibir aviso de disparo, acudieron hasta el lugar patrullas de Torrent, Xirivella, Mislata y Paterna. La brigada local de la Policía Judicial de Torrent se ha hecho cargo de la investigación y de momento hay un hombre identificado pero ningún detenido.

La Policía Científica de Torrent ha intervenido también un vehículo tras realizar una inspección ocular.

Este barrio se vio seriamente afectado por la dana del pasado mes de octubre, pues se encuentra en el barranco del Poyo.