Metrovalencia recupera la normalidad tras un nuevo parón por fallo eléctrico ocurrido en hora punta

La incidencia ha quedado solucionada en menos de 90 minutos

Las líneas de trenes y tranvías de Metrovalencia han recobrado la normalidad tras una nueva avería eléctrica que ha provocado, este viernes por la mañana, retrasos en toda la red, informa la compañía en sus redes sociales.

"Debido a una avería eléctrica, todos los trenes y tranvías circulan con retraso. Disculpen las molestias", señalaba el mensaje hecho público sobre las siete y diez de la mañana, mientras pasadas las ocho y media se ha dado por solucionado el problema y se normaliza la circulación en todas las líneas.

Esta semana se registraron ya problemas, tanto el miércoles como el jueves, en distintas líneas de metro y tranvía de Metrovalencia.

Problemas en el suministro eléctrico causaron a primera hora del jueves retrasos en las líneas 3, 5, 7 y 9, mientras una avería eléctrica, que afectó al sistema de comunicaciones, originó también este miércoles la interrupción del servicio de Metrovalencia entre las estaciones de València Sud y Castelló, en las líneas 1, 2 y 7, entre las 14:30 y las 15 horas.

