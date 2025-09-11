Última hora: Controlado el incendio forestal en Buñol (Valencia) que había obligado al desalojo de varias viviendas

El incendio forestal originado en la noche del miércoles en las inmediaciones de Buñol (Valencia) y que obligó al desalojo preventivo de algunas viviendas dispersas ha quedado controlado a las 12.18 horas de este jueves, según Emergencias de la Generalitat.

Esta mañana han trabajado en la zona cuatro unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con cuatro autobombas, seis brigadas forestales del Consorcio y dos coordinadores forestales, según Emergencias de la Generalitat.

Pese al desalojo ordenado anoche y comunicado desde la Guardia Civil, desde Emergencias se aseguró que se había hecho de forma preventiva y que no había riesgo para personas ni viviendas.

Ahora, según Emergencias, el incendio ya está controlado.