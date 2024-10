Valencia bajará la presión del agua durante dos noches para ayudar a los pueblos limítrofes

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado esta mañana que la ciudad de Valencia abastece de agua a 51 pueblos del agua metropolitana, algunos de los cuales están teniendo problemas de suministro, al igual que las tres pedanía del sur de Valencia.

Catalá ha manifestado que los vecinos de las pedanías del sur van a ser atendidos pero València es solidaria y también va a ayudar a los municipios del área metropolitana que están en una situación "dramática", y por eso ayer miércoles bajó la presión del agua para almacenar de cara al suministro del área metropolitana y transfirió agua a trece municipios, entre ellos Silla, Alcàsser o Torrent.

La alcaldesa afirmó que el agua "no se cortó" en la ciudad pero la bajada de presión causó, en pisos de edificios altos, que disminuyera el flujo, y no se descarta volver a adoptar esta medida o incluso cortar el agua entre las 01:00 y las 07:00 horas de este viernes. La primera edil ha hecho hincapié en que "si finalmente se toma esta decisión, se comunicará a los vecinos" y ha reiterado que esos cortes, si se producen, no serán anticipo de una situación peor, por lo que ha pedido ayuda a los medios de comunicación para no generar bulos ni alarma entre los ciudadanos..

La alcaldesa ha pedido a los vecinos que hagan un consumo óptimo y responsable del agua ya que València potabiliza y redistribuye agua a 51 pueblos del área metropolitana.

Un millón de euros

Por otra parte, el Ayuntamiento va a activar ayudas de un millón de euros para abordar las situaciones más difíciles de la ciudad, además de coordinar su labor con las ayudas de 250 millones anunciadas por la Generalitat para asistencia, información y coordinación en la solicitud de ayudas.

La alcaldesa ha transmitido que se está trabajando en la fase de rescate en los pueblos del sur y se va a abrir una Oficina única posemergencia para estas pedanías con el fin de desarrollar las actuaciones pertinentes para garantizar o facilitar la actividad cotidiana.

En los centros de recepción habilitados para acoger a afectados, La Petxina y L'Alquería, hay unas 200 personas, y desde ellos se habilitan rutas de autobuses de la EMT para trasladar a las personas de los "pueblos hermanos" del área metropolitana que no tienen forma de desplazarse a sus residencias, y se recibe a los hospitalizados de otras localidades cuando reciben el alta.

También se va a reactivar la Oficina de coordinación de ayuda que se abrió para el incendio de Campanar, con un correo electrónico (ayudasdana@valencia.es) y un teléfono para coordinar el ofrecimiento de ayuda desde empresas, entidades y particulares, un mecanismo "más operativo" que otros, según ha dicho.