Adiós a los últimos pacientes del Doctor Moliner

La Conselleria de Sanidad ha realizado el traslado de los últimos pacientes que permanecían en el Hospital Doctor Moliner al nuevo Hospital Mislata-Quart, antiguo Hospital Militar, que contará con 78 camas de atención a pacientes crónicos y de larga estancia, tras finalizar las obras de adecuación de sus instalaciones en el plazo previsto.

El traslado de los últimos pacientes ingresados en el Hospital Doctor Moliner se ha efectuado en ocho ambulancias de la Conselleria, que han realizado un trayecto de 26 kilómetros hasta el Hospital Milata-Quart.

La directora general de Asistencia Hospitalaria, Asunción Perales, ha supervisado esta última fase del proceso desde las instalaciones del centro hospitalario en Serra.

Por su parte, el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, ha acudido al Hospital Mislata-Quart para coordinar las actuaciones desde el centro sanitario receptor de los últimos pacientes ingresados.

Bernardo Valdivieso ha destacado que “tal y como estaba planificado se ha iniciado esta mañana el traslado de los enfermos del Doctor Moliner al nuevo centro de Quart-Mislata, alrededor de las 10:00 horas y ha transcurrido sin incidencias”.

Según el secretario autonómico “a las 12.57 horas ha llegado el último paciente tal y como estaba planificado, así que empieza una nueva etapa en el nuevo centro de Quart-Mislata para atender a los pacientes crónicos y con necesidades de larga estancia y recuperación ”.

En este sentido, cabe recordar que la Conselleria de Sanidad creó un Comité central para planificar, supervisar y coordinar todas las fases del proceso de cierre y reforma integral del hospital con el fin de garantizar la continuidad asistencial, gestionar al personal, administrar los recursos físicos y financieros, cumplir con toda la normativa, así como mantener una comunicación constante y efectiva con todos los sectores implicados.

Cierre progresivo

De esta manera, desde el pasado 16 de abril se paralizaron las derivaciones de pacientes al Hospital Doctor Moliner con la finalidad de organizar el cierre de manera coordinada y progresiva e iniciar posteriormente los trámites para llevar a cabo una necesaria reforma integral del centro.

La Conselleria de Sanitat decidió cerrar el Hospital Doctor Moliner mientras se ejecuta su reforma integral con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad y eliminar cualquier riesgo potencial que pudiera derivarse de la reparación de los daños que presenta la infraestructura, en base a los últimos informes técnicos.

De esta forma, se ha ido reduciendo la ocupación del hospital de manera progresiva y ordenada a lo largo de todo el verano hasta su cierre definitivo, minimizando el volumen de traslados y atendiendo siempre las necesidades de los pacientes.

La realización de la reforma integral en una sola fase reduce además el plazo de ejecución en torno a un 30%.

Destaca también el hecho de haber planteado el cierre del centro en verano, atendiendo al menor impacto asistencial en hospitales de agudos, sumado a la disponibilidad de espacios en el nuevo Complejo Sanitario Mislata-Quart.

Reforma integral

La reforma integral prevista en una sola fase del Hospital Doctor Moliner, que se licitará próximamente, con una inversión cercana a los 60 millones de euros, permitirá remodelar el centro con unas instalaciones nuevas y modernas para ofrecer a pacientes con especial vulnerabilidad la mejor atención sanitaria.

Las actuaciones se realizarán respetando la estética y el valor histórico del edificio, un centro que entró en funcionamiento en el año 1943 y que presta asistencia a los pacientes de los departamentos de salud de Sagunto, Arnau-Llíria, Clínico, General de València, La Fe, Requena y La Ribera.

Cabe recordar que esta reforma integral de las instalaciones es uno de los objetivos de la Conselleria de Sanitat ante la obsolescencia constructiva del centro con grandes carencias, ya reflejada en informes desde el año 2019 que no fueron solventadas por el anterior Gobierno. Prueba de ello es la adjudicación de la redacción de un anteproyecto de rehabilitación integral del hospital a finales de 2023 por parte de la actual Conselleria de Sanidad.