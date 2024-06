La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la oposición: "No me aguantan la mirada al decirme que soy homófoba, porque saben que no lo soy"

Esta noche como el pasado viernes y desde el miércoles, el Ayuntamiento de Valencia se iluminará con los colores del arcoíris en representación de la bandera LGTBI. Sin embargo, unas horas antes, en el hemiciclo municipal seguía la bronca por el Día del Orgullo. Con suerte, este viernes se cerró este capítulo en el que no hubo acuerdo para aprobar un manifiesto con motivo de esta celebración. Lo cierto es que conforme transcurrió lo sorprendente hubiese sido que se hubiese alcanzado.

La semilla de esta polémica comenzó con la fecha de la manifestación del Orgullo y fue creciendo hasta que esta semana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo que en el balcón del Ayuntamiento no se ponen banderas con motivo de ningún día internacional. Como ejemplo, dijo que no se hacía por el ELA, o el Alzhéimer, lo que llevó a la oposición a concluir que para ella las personas LGTBI son enfermos.

La oposición, que lució de una u otra manera camisetas reivindicativas LGTBI, llevó dos banderas para que quedasen colgadas de sus bancadas. Inmediatamente, el segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, pidió su retirada. Tras consultar con el secretario del Ayuntamiento, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo que no había normativa alguna que lo impidiese.

Durante el debate, la concejala socialista Nuria Llopis (PSPV) exigió a Catalá que pidiese perdón por, según ella, haber equiparado a personas LGTB con enfermos y, a continuación, condenó los «insultos y amenazas» vertidas contra ella en redes. Insistió además en que el PP tiene «cuatro motivos para no colgar la bandera», en referencia a los cuatro ediles de Vox.

Catalá advirtió de que todo el que insista en esta afirmación «tendrá que asumir sus responsabilidades. No me aguantan la mirada al decirme que soy homófoba, porque saben que no lo soy». Además, dirigiéndose a los colectivos LGTBI presentes en el hemiciclo, dijo que había cuestiones que se podrían mejorar para el próximo año. No obstante, instó a Compromís y PSPV a «respetar el nombre de esta ciudad. Valencia no merece que ustedes generen una imagen que no se corresponde con la realidad».

Desde Vox, Badenas defendió que su partido cree «en la dignidad humana y en el libre desarrollo de todos los españoles», pero no en el «calendario globalista» que impone esta fiesta. "Apoyamos las unidades de convivencia naturales” e hizo referencia a la familia, el barrio y la región, dentro de la "indivisibilidad de la patria".

Por su parte, la edil de Compromís, Lluïsa Notario, acusó a PP y a Vox de querer convertir el Orgullo en una cabalgata de Reyes Magos» y despojarla de su carácter reivindicativo.

El alto nivel de crispación impidió llegar a cualquier acuerdo. Vox votó con Compromís y PSPV en contra de la propuesta del manifiesto propuesto por el PP- el aprobado en la Federación Español de Municipios y Provincias- , mientras que PP y Vox lo hicieron contra la moción de Compromís y PSPV.

Celebración del Día del Orgullo

El noviembre de 2023 el gobierno municipal acordó eliminar las pancartas y sustituirlas por los "mupis". Así la concejala Rocío Gil, enumeró las acciones realizadas con motivo del Día del Orgullo.