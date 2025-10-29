El Ayuntamiento de Valencia se concentra en homenaje a las víctimas de la dana con las banderas a media asta

Concejales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de València se han concentrado a mediodía para guardar un minuto de silencio por las víctimas de la dana, que cumple este miércoles su primer aniversario, bajo las banderas del Consistorio ondeando a media asta.

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, ha participado en el minuto de silencio en la alcaldía pedánea de La Torre, una de las afectadas por la dana, junto a Bomberos y Policía Local.

En el minuto de silencio en el Ayuntamiento también han estado representantes de los Bomberos, de la Policía Local y funcionarios municipales.

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo y como homenaje de las víctimas de la riada de hace un año, en una concentración a la que también se han acercado algunos ciudadanos, los asistentes han aplaudido.

Con este minuto de silencio, la ciudad de València se une a la convocatoria lanzada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que ha convocado actos de duelo y homenaje a las víctimas en todos los ayuntamientos valencianos.

La alcaldesa, María José Catalá, ha estado presente en la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la alcaldía pedánea de La Torre, donde ha estado acompañada por el alcalde pedáneo, Rafael Arnal; el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, y el inspector jefe de Bomberos, Enrique Gisbert, entre otros asistentes.

Agentes de los cuerpos de Bomberos y Policía Local han estado presentes también en las concentraciones que han tenido lugar igualmente en las otras pedanías de València afectadas por la dana, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo, y a la que se han sumado los vecinos.

El minuto de silencio se enmarca en la jornada de luto oficial decretada por el Ayuntamiento de València con motivo del 29 de octubre.

Las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales y el circuito digital de mupis exhibe crespones negros, así como los mupis de la plaza del Ayuntamiento ubicados en la fachada de la Casa Consistorial, que mantendrán el crespón negro hasta las 12 de la noche.