Más bancos, árboles más grandes y un nuevo pavimento: Así será la reforma de la calle Colón de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia remodelará la calle Colón. Una revolución para una de las grandes vías de la capital del Turia. La intervención comenzará después de Fallas, se ejecutará en unos cinco meses y afectará a 21.900 metros cuadrados del centro de la ciudad. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros (2.567.856,84 euros), contempla la renovación del mobiliario urbano (con 90 papeleras y 60 bancos y sillas “conforme a la normativa vigente”). También prevé el cambio de 12.000 metros cuadrados de pavimento, unificado con el de las calles adyacentes, con asfaltado fonoabsorbente, “para reducir hasta 10 decibelios el ruido y hasta un 20% la reducción de CO₂”, tal como ha anunciado este jueves la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la presentación de este proyecto, “diseñado para ganar espacio y mejorar la seguridad de peatones”.

De hecho, la calle Colón contará con más pasos de peatones, “que también ganarán espacio en las aceras, ya que la estación de Valenbisi y las horquillas de bicicletas de las aceras de esta vía se ubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas (con 134 plazas) que se trasladarán a las calles adyacentes (y ocuparán 45 plazas de zona azul).

Por último, la renovada calle Colón, “que también busca la naturalización del entorno, con más alcorques”, mejorará la señalética de tráfico y los semáforos de bicicletas y llevará a cabo acciones complementarias como la instalación de bolardos en la calles a las que se accede por la izquierda de la calle Colón, “ya que los estacionamientos inadecuados impiden el paso de los autobuses de la EMT y generan colapsos”.

La alcaldesa, que ha dado a conocer este proyecto que también afecta a la plaza de los Pinazo y a la calle Cerdán de Tallada, que es el adyacente al Palacio de Justicia, ha explicado que “el equipo de gobierno llevará mañana a la Junta de Gobierno este proyecto para su aprobación y para empezar el trámite de licitación de las obras con previsión de iniciarlas después de fallas, en abril-mayo del año 2026”.

“Yo creo que es un eje necesario, una actuación que no se ha hecho en 30 años, un paso más para ganar identidad, para enriquecer el centro de la ciudad, para actuar con criterio, con identidad y sobre todo para atender las demandas de comerciantes y vecindario, que creo que es muy necesario. Y continuaremos hablando con ellos porque tenemos muchos proyectos en marcha. Por lo tanto, yo quiero agradecer la colaboración y las aportaciones tanto de la Asociación de Vecinos del Pla de Remei como de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico con las que continuaremos trabajando en este y en tantos otros proyectos”, ha manifestado Catalá.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá LA RAZÓN

Posible peatonalización de la calle de Jorge Juan

La alcaldesa también ha anunciado el cierre al tráfico del 20 de diciembre al 6 de enero de la calle de Jorge Juan que será “íntegramente para los vecinos y vecinas”. A partir del 15 de diciembre se hará un señalamiento para la retirada de los vehículos desde Sorní hasta Cirilo Amorós y se permitirá únicamente el paso de vehículos a los vados autorizados.

Según María José Catalá, “este tramo de Jorge Juan es un tramo que estamos analizado para su posible peatonalización. Vamos a ver cómo funciona en Navidad, que pensamos que es una época muy propicia para esta iniciativa, y después analizaremos el resultado porque queremos que se gane en calidad, especialmente para el peatón, que ha sido siempre el eje de nuestras máximas preocupaciones”.