Pérez Llorca ordena el cese de cinco secretarios autonómicos y recoloca a uno de las personas de máxima confianza de Mazón

Miguel Barrachina se ha estrenado este jueves como portavoz del Consell. El también conseller de Agricultura ha tomado el relevo en este papel a Susana Camarero, la vicepresidenta primera.

Su primera labor ha sido dar a conocer los ceses y nombramientos. "Este Gobierno se ha reforzado", ha asegurado y aludiendo a las palabras del presidente Pérez Llorca ha recordado cuáles son las prioridades del Consell. Se ha referido a la reducción de las listas de espera, ampliar la bajada de impuestos o insistir en la libertad educativa.

Ha recordado además que Pérez Llorca ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que puedan resolverse los problemas que arrastran los ciudadanos, como el sistema de financiación o la reconstrucción que todavía queda pendiente. Ha insistido en la necesidad de que se autorice un fondo de nivelación o el agua. "Este mismo mes hay previsto un Consejo Nacional del Agua para la reducción del Tajo- Segura".

Barrachina ha dicho que la mayoría de secretarios autonómicos se mantendrán en sus puestos. No obstante, ha anunciado que se ha producido el cese de Pilar Tébar como secretaria autonómica de Cultura, también el del secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras y del secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca, "todos ellos han dedicado lo mejor de su tiempo y sus capacidades a un servicio". También se ha producido el cese de Jesús Gual, como secretario autonómico de Economía. En su lugar, se incorpora Cayetano García, que deja la secretaría autonómica de Presidencia. Tanto Lumbreras como Cuenca y García formaban parte del núcleo más próximo del ex presidente Carlos Mazón.

Así mismo, también ha confirmado el nombramiento de Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, o autonómico de Economía, Raúl Mérida, comisionado de la Reconstrucción, así como Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación, así como de Jacobo Navarro que volverá a ser secretario autonómico de Análisis y secretaria autonómica de Presidencia, Henar Molinero.

Sobre la relación que el Consell ha iniciado con las víctimas, ha explicado que la atención hacia ellas es "constante", aunque ha preferido no pronunciarse sobre si se han establecido ya reuniones.