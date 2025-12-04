La Asociación de Derecho Sanitario destaca la importancia de la información socio sanitaria en los medios

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana reunió ayer en el Palacio de Colomina del CEU en Valencia a un centenar de periodistas, políticos y profesionales del ámbito sanitario, en la gala de entrega de sus IX Premios de Periodismo Socio Sanitario que este año reconocieron la trayectoria profesional de la responsable de Comunicación de Cruz Roja Valencia, Ana Gómez, y un trabajo de EFE Alicante sobre los retrasos cerebrales en niños afectados por COVID en el embarazo.

Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, abrió el acto agradeciendo el apoyo del centenar de profesionales y representantes institucionales que asistieron al acto, entre los que se encontraban la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, el director de Proyección Cultural y ex rector junto al decano Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro Luján y Leopoldo García, la portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Carmen Martínez, y las diputadas populares de les Corts Valencianes, Nieves Martínez y Dora Llop.

También asistieron al evento el Vicepresidente nacional de ConELA y Presidente de la asociación en la Comunitat, José Jiménez (para el que Fornes pidió un aplauso por su constancia en la reivindicación del desarrollo de la Ley ELA del 2024 que, finalmente, ha recibido la consignación presupuestaria necesaria), el Director General del IVO, Manuel Llombart, y una amplia representación de asociaciones, sindicatos y colegios profesionales, entre los que se encontraban Carlos Vilar (COMCAS), Juan José Tirado (CECOVA), Andrés Gené (COOCV), Antonio Viana (ICOPCV), Juan José Bruño (ICOFCV), Inmaculada Ibors (ICOVCV), Inmaculada Iñíguez (COTOCV), Rafael Cantó (Pdte del CSIF), o Víctor Pedrera y Alejandro Calvente (SecGral del CESCM y Pdte del Cesm CV).

Vicente Ordaz, en calidad de presidente del jurado de los Premios y acompañado por los vocales (Adolfo Ibarra -Delegado EFE CV- y Elvira Graullera -Delegada EPCV-), y dos de los tres ganadores del certamen del año pasado (Paco Miguel y Silvia Aucejo), dio lectura del fallo del Premio al Mejor trabajo periodístico al delegado de la Agencia EFE en Alicante, Antonio Martín y al fotógrafo colaborador, Pablo Miranzo, por una noticia sobre los retrasos cerebrales en niños afectados por COVID en el embarazo, de la que el delegado de la agencia destacó la colaboración de Salvador Martínez, científico principal de la investigación realizada por Instituto de Neurociencias del CSIC, el mayor centro español con fondos públicos dedicado al estudio del cerebro, con sede en Sant Joan d’Alacant (Alicante) y gestionado con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Del mismo modo, el jurado repasó los méritos que decidieron otorgar este año el Premio a la Mejor Trayectoria Profesional a Ana Gómez (responsable de Comunicación de Cruz Roja en Valencia desde hace casi 30 años), que en sus palabra de agradecimiento hizo extensivo el premio a todos los profesionales de Cruz Roja.

El acto fue clausurado por los responsables institucionales de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, Nuria Martín y Juan Carlos Caballero.