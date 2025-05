Un nuevo museo para Valencia: El Ayuntamiento abrirá el Espai Manolo Valdés

Espai Manolo Valdés. Será ese el nombre del nuevo espacio cultural de Valencia, que presentará la obra del genial artista valenciano. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado este miércoles que la nave 3 del Parque Central, aquella que iba a ser destinada a la ya olvidada subsede del IVAM, también tendrá un uso cultural, es decir, se convertirá en un museo con la obra del artista valenciano, quien a sus 83 años y a través de un vídeo desde su estudio en Miami, se ha mostrado "feliz" de este nuevo proyecto.

El futuro museo ocupará un espacio que estaba destinado a ser una pinacoteca. En este caso, una extensión del IVAM. No obstante, ese idea del anterior gobierno del Botànic fue desechada por los actuales responsables de la Conselleria de Cultura y devolvieron el uso del inmueble al Ayuntamiento. El proyecto murió antes de nacer. Catalá ha estado rauda y veloz, como raudo y veloz quiere que se materialice el proyecto, para instalar en ese espacio un nuevo centro cultural en la capital del Turia. La intención, han explicado desde el Ayuntamiento, es cerrar el espacio para mostrar las obras de Valdés. Estas serán cedidas por diez años prorrogables otros cinco años.

Además, el próximo 19 de junio la primera edil viajará a Madrid para ver algunas de esas esculturas que el padre de "La Pamela" o "La dama de Elche" exhibirá en el futuro Espai Manolo Valdés. El artista cederá parte de su creación al Ayuntamiento de Valencia en régimen de depósito temporal por un plazo de 10 años, obras que constituyen una "muestra significativa y característica de su actividad creadora", y que serán expuestas al público en la nave 3 del Parque Central de Valencia y en los alrededores de esta edificación. Tal como establece el acuerdo alcanzado entre ambas partes, la identificación y características de dichas obras será determinada de manera conjunta, y el plazo inicial de diez años de cesión puede ser prorrogable por plazos sucesivos de cinco años. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a realizar las actuaciones necesarias para acoger las obras y exhibirlas en condiciones de seguridad y conservación adecuadas. Se prevé llevar a cabo el cerramiento de la edificación, la adecuación de su superficie, la reorganización del espacio interno y la climatización. Tal como ha adelantado la alcaldesa, el acceso al nuevo Espai Manolo Valdés será de acceso totalmente gratuito para la ciudadanía.

El Consistorio prevé un presupuesto inicial de un millón de euros para llevar adelante el proyecto, y tal como ha subrayado a alcaldesa, el objetivo es hacerlo real a la mayor velocidad. “Vamos a trabajar contrarreloj para adecuar la nave”, ha asegurado, porque se pretende sacar a licitación la redacción del proyecto antes de finales de este año. La alcaldesa ha agradecido “la generosidad y humildad” de Manolo Valdés, y ha destacado la labor del experto en arte Javier Molins para llevar adelante el proyecto.

La presentación del proyecto ha corrido este miércoles a cargo de la propia Catalá y del concejal de Cultura, José Luis Moreno. La propia Catalá quiere que el espacio abra lo antes posible y así lo ha confirmado también el propio Valdés. De esta forma, se espera que en los próximos meses salga a licitación la adecuación del enclave. Durante el acto se ha proyectado el vídeo en el que Valdés, uno de los grandes artistas contemporáneos de España y quien fuera miembro del famoso grupo artístico Equipo Crónica, ha mostrado su felicidad por esta iniciativa. "Quiero contaros que tenemos un proyecto en Valencia,que me ilusiona mucho. Cuando María José (Catalá) me llamó para contármelo, me hizo feliz. Pero me trajo unos recuerdos de cuando yo empecé en Valencia. Cuando yo empecé en Valencia no había nada. Una pequeña galería que se llamaba galería Mateu. Después vino el IVAM, eso fue estupendo porque algunos aprendimos mucho. Fue el primer museo de arte contemporáno que se creó en España", comienza diciendo Valdés.

El artista, afincado en Nueva York también ha rememorado su última visita a la capital del Turia. "Hace un poco de tiempo, unos meses, estuve en Valencia y no la reconocía, pensaba que todo se había parado. Pero la cosa había continuado. ¿Cuándo iba yo a pensar que la empresa privada iba a crear un museo? Eso era impensable en mi tiempo. Cuando uno ve el museo que ha creado la Fundación Hortensia Herrero, con esos nombres internacionales, con esa belleza de lugar... Te sientes contento y orgulloso. Cuando veo las exposiciones que se hacen en (Fundación) Bancaja, cuando te llama la alcaldesa de tu ciudad para proponerte un proyecto. Cuando María José me dice que no sólo quiere hacer lo mío sino que tiene otros lugares y otros locales, que va a ponerse a trabajar para crear más puntos culturales que tienen como atracción la pintura y la escultura... No me puedo sentir más feliz. Es decir, esta no es la Valencia que yo conocí", asegura el artista. "Cuando yo estaba en Valencia decíamos que el sitio relacionado con la cultura más importante era la Estación del Norte porque era el lugar donde estaban los trenes que nos llevaban a Madrid o a París... pensar que hoy se puede estar en esta ciudad sin necesidad de viajar a ver determinadas cosas es un cambio", añade Valdés.

Pese a sus 83 años y una experiencia vital llena de grandes éxitos, Valdés muestra en el vídeo su humildad y su responsabilidad ante la creación del nuevo museo. "Tengo miedo de no poder cumplir las expectativas pero también con María José hemos tenido un acuerdo: Cuando tenga una cosa mejor, quita la mía y pondrá la otra", asegura. "Es un proyecto vivo que no va a parar. Espero poder cumplirá. Estoy feliz, vamos a trabajar con prisas. Espero que en tiempo corto tengamos el proyecto hecho. Gracias a todos los que están trabajando por esta ciudad. Cuando perdí mi familia, yo me sentí desvinculado. Pero ahora tengo una nueva ilusión, un nuevo juguete, para volver", ha concluido emocionado Valdés.

Un vídeo que es el preludio del regreso de uno de los autores contemporáneos más relevantes, que exhibe en las mejores galerías del planeta y tiene obra por medio mundo, a su tierra, a su Valencia, que le dedica un museo.