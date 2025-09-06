Patxi López visita Picassent

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha lamentado este sábado que algunos discursos de dirigentes del PP "son exclusivamente un cúmulo de insultos", únicamente "bronca".

López ha hecho estas declaraciones en una visita a Picassent (Valencia) para reunirse con militantes del partido.

A su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, copia "miméticamente" el discurso de Vox, "haciendo la inmigración epicentro de su política" y asimilando este fenómeno a la delincuencia.

"Le hemos oído hablar de inmigración ilegal casi como si fuera una invasión a la que hay que expulsar de manera de masiva. Si el señor Feijóo quiere ser una copia de (Santiago) Abascal lo está consiguiendo, pero la gente suele preferir el original a la fotocopia, y flaco favor le hace a la política asimilándose con los más ultras".

"Algún dirigente del PP de Madrid, algunas partes del discurso de ayer de (Isabel Díaz) Ayuso no son más que insultos que no aportan absolutamente nada a la política, más que crispación y odio, y eso es lo que menos necesitamos en este país", ha agregado.

En su opinión, mientras "los socialistas apuestan por hacer políticas para la mayoría, el PP aboga por destruir. Utilidad cero, bronca toda la que haga falta".