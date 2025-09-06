Fallece en el acto un motorista en un accidente de tráfico en Aldaia (Valencia)

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico registrado este sábado en el kilómetro 3 de la carretera CV-410, en el término municipal de Aldaia (Valencia).

El siniestro se ha producido sobre las 12:30 horas y al lugar se ha trasladado una ambulancia Samu, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios solo han podido hacer las pruebas habituales para confirmar el fallecimiento del hombre, han indicado las mismas fuentes.