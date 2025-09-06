Acceso

Comunidad Valenciana Valencia

Sucesos

Fallece en el acto un motorista en un accidente de tráfico en Aldaia (Valencia)

El siniestro se ha producido sobre las 12:30 horas

Sucesos.- AMP.- Fallece una niña de 6 años atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
Sucesos.- AMP.- Fallece una niña de 6 años atropellada por una ambulancia en el centro de ValenciaEuropa Press
  • Redacción Valencia
    Redacción Valencia
Valencia Creada:
Última actualización:

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico registrado este sábado en el kilómetro 3 de la carretera CV-410, en el término municipal de Aldaia (Valencia).

El siniestro se ha producido sobre las 12:30 horas y al lugar se ha trasladado una ambulancia Samu, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios solo han podido hacer las pruebas habituales para confirmar el fallecimiento del hombre, han indicado las mismas fuentes.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas