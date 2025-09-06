La Generalitat promociona el turismo de naturaleza y aves en la mayor feria de turismo ornitológico de Europa

La Generalitat promociona durante este fin de semana la oferta turística de la Comunitat Valenciana relacionada con el turismo ornitológico en Falsterbo Bird Show, la feria natural y ornitológica más grande del norte de Europa.

Turisme Comunitat Valenciana asiste a este evento con un espacio expositivo, en colaboración con la Asociación de Guías de Birding de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de posicionar el territorio como destino preferente para la observación de aves entre el público sueco y establecer contactos comerciales con agencias especializadas y turoperadores internacionales.

La Comunitat Valenciana se ha establecido como uno de los principales destinos de turismo ornitológico en España y Europa, gracias a su riqueza medioambiental y diversidad de ecosistemas. Desde humedales costeros de alto valor ecológico hasta zonas interiores montañosas y esteparias, el territorio ofrece una amplia variedad de hábitats y especies de aves, atractivos para los aficionados a esta práctica.

Falsterbo Bird Show tiene como propósito incentivar el interés por la naturaleza y las aves. Cuenta con una programación que incluye avistamiento guiado, actividades familiares, anillamiento, escuela de visores y charlas especializadas y, además, reúne exposiciones de empresas dedicadas al aire libre, publicaciones ornitológicas y patrocinadores comprometidos con el medio ambiente.

El producto de turismo ornitológico forma parte del programa CreaTurisme, impulsado por Turisme Comunitat Valenciana, que aglutina a empresas especializadas como alojamientos, guías ornitológicos, agencias de viajes y empresas de actividades, todas ellas adheridas al modelo de calidad y sostenibilidad del programa. Además, los recursos y servicios del producto están integrados y disponibles en la web oficial especializada: birding Comunitat Valenciana.

Con esta acción, Turisme Comunitat Valenciana reafirma su apuesta por la diversificación de la oferta turística y por el desarrollo de productos sostenibles y de calidad, como el turismo ornitológico, alineados con las nuevas demandas del turista internacional.