«Las verdaderas víctimas son las de la zona cero, no él», claman las asociaciones tras la dimisión de Mazón

Las asociaciones de víctimas de la dana no han sido ajenas este lunes a la dimisión de Carlos Mazón. Ellos, que durante meses han salido a la calle señalando al ya presidente en funciones de la Generalitat valenciana como el responsable de la tragedia y, por tanto, exigiendo que abandonara su cargo, han valorado su marcha aunque fueron han sido críticos con sus palabras y, sobre todo, con el hecho de que no haya ido voluntariamente a declarar ante la jueza que instruye la causa. «Este es un primer paso, pero lo que queremos es que vaya a prisión. Que se ponga a disposición judicial, que siga los pasos de Salomé Pradas, de Emilio Argüeso», ha dicho Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana. Ella ha acudido este lunes a un acto celebrado en el Ateneo de Madrid y lo ha hecho con una camiseta en la que se podía leer «Mazón, a presó» («Mazón, a prisión»).

«Ha hecho unas declaraciones infames, dolorosas, indignas. Acorde con su personalidad», según Álvarez, quien este martes será la primera en intervenir en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.

Otras entidades, en este caso la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre que preside Mariló Gradolí, han afirmado a este diario que «víctimas son las de la zona cero, no Mazón». Para este colectivo, lo más reseñable de la declaración ha sido «el hecho de intentar victimizarse en un discurso que parecía más una defensa judicial, un mitin electoral». «Decir que todo está bien, que su gestión de la emergencia ha sido maravilloso es faltar a la verdad. No es cierto que esté todo hecho, ni mucho menos. Nosotros no valoraremos su discurso político, no es nuestra misión, pero sí el hecho de que intente victimizarse. Las verdaderas víctimas son las personas de la zona cero, las 229 víctimas mortales. Si al día siguiente de la dana hubiese dimitido, hubiese pedido perdón... Pero un año después no sabemos aún qué esta haciendo. Las víctimas sólo hemos escuchado mentiras y más mentiras», le reprochó Gradolí.

Finalmente, el presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, ha aseverado que la marcha de Mazón «era algo inevitable». «Para muchos ha sido una buena noticia y, a partir de ahí, veremos», ha añadido antes de reiterar que ellos siempre han solicitado que «Mazón acudiera como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia)». «Pensamos que tiene que disponer de información importante sobre, por ejemplo, por qué se envió el Es-Alert tan tarde. Contábamos que, si dimitía, pues igual se le podía obligar a no conservar el aforamiento. Pero bueno, veremos cómo queda todo. Nosotros vamos a seguir luchando y buscando justicia y reparación», según las palabras de Lesaec a este periódico.