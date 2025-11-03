La Costa Blanca se promociona en Londres a la WTM, una de las mayores ferias de turismo

La Diputación de Alicante asiste, un año más, a la World Travel Market que se celebra del 4 al 6 de noviembre en el recinto ferial ExCel de Londres con la finalidad de mantener diversos encuentros profesionales que permitan afianzar e incrementar el mercado más importante de turistas hacia la Costa Blanca, el británico.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se ha desplazado hasta la capital de Reino Unido para asistir mañana a la jornada inaugural de la mayor feria de turismo del mundo y participar en una completa agenda de reuniones con tour operadores, agencias de viaje y empresas del sector.

La finalidad, tal como ha relatado el responsable institucional, será la de “establecer acuerdos que permitan acrecentar la conectividad aérea de nuestra provincia con el Reino Unido y ofertar paquetes vacacionales segmentados, por preferencias del viajero, y desestacionalizados durante todo el año”.

Según ha reconocido Toni Pérez, quien estará acompañado durante el certamen por el director del ente turístico provincial, José Mancebo, el mercado británico “continúa siendo un pilar fundamental para el turismo en la Costa Blanca”, con especial incidencia en la ciudad de Benidorm.

Durante los primeros nueve meses del año, el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ha alcanzado un nuevo récord de viajeros, al registrar 15,3 millones de pasajeros. De ese total, el tráfico de británicos (llegadas y salidas) ha superado los 5 millones, una cifra que consolida a este país “como el principal mercado internacional de la terminal alicantina y uno de los pilares fundamentales de su tráfico aéreo”, según ha confirmado Toni Pérez.

“Este flujo constante refuerza el papel de la terminal alicantina como principal puerta de entrada del turismo británico al litoral mediterráneo y afianza la posición de la Costa Blanca como uno de los destinos preferidos por los viajeros del Reino Unido”, ha matizado el presidente de la institución provincial y del Patronato de Turismo.

“Los datos evolucionan de manera favorable y muestran la consolidación, tras unos años de recuperación, de la demanda británica en el conjunto del territorio español, en la Comunitat Valenciana, pero, principalmente, en la Costa Blanca, donde el peso del turismo procedente de este país es incuestionable”, ha detallado Toni Pérez, quien ha reconocido que esta fuerte presencia “sugiere que este mercado seguirá siendo crucial para nuestro territorio en 2026”.

Calendario de reuniones WTM

En las distintas reuniones de trabajo agendadas durante los próximos días, el ente turístico de la Diputación de Alicante promocionará el destino no solo entre las empresas del sector de Reino Unido, sino también entre otras compañías aéreas y operadores del sector para afianzar mercados en alza como el polaco, el centroeuropeo o el italiano.

El calendario de trabajo previsto en Londres por la Costa Blanca persigue “desestacionalizar la demanda y seguir apostando por un turismo abierto a todos los públicos, accesible, sostenible y cada vez más digitalizado”, ha reconocido el presidente, quien ha asegurado que la variedad de los productos turísticos de la provincia de Alicante, así como “nuestro clima cálido y soleado constituyen los principales alicientes para el viajero británico a la hora de elegirnos como destino vacacional”.

Entre las reuniones de trabajo previstas destacan, según ha pormenorizado José Mancebo, los encuentros profesionales con WeRoad –operador de viajes de aventura para jóvenes-, ICE Travel Group –dedicado al turismo británico de lujo-, Invia Media Travel –segunda OTA más grande del mercado DACH-, Holiday Pirates –plataforma online líder-, Your Travel Golf –mayor operador mundial de este deporte-, Eurotours –proveedor austriaco- o Galaxy Tours –operado Premium de Irlanda-, entre otros muchos.

Además, también se han concertado citas con aerolíneas como WizzAir para la exploración de nuevas rutas desde Europa del Este hacia Alicante, con Voyage Privée, una agencia online de lujo, con Inspirtes My Holidays, enfocada en el bienestar y la salud, o Love Velo, un operador especializado en cicloturismo.

Toni Pérez ha insistido en que para la Costa Blanca “la World Travel Market es un punto de encuentro prioritario con las principales aerolíneas y turoperadores que conectan Alicante con el Reino Unido”, puesto que, tal y como ha asegurado, “se trata de un espacio de encuentro definitivo para los compradores de viajes, también de una fecha clave para establecer asociaciones duraderas en el tiempo, de cara a la temporada de 2026, y de un certamen único para conocer la vanguardia en la industria turística”.

Más de 5.000 compradores de todo el mundo y 4.000 marcas de viajes líderes, así como 46.000 profesionales turísticos participan en esta feria.

Encuentros de trabajo con ETOA

Durante el pasado fin de semana, previo al certamen, el Patronato Costa Blanca ha participado en el workshop B2B de la Asociación Europea de Turoperadores –ETOA-, un evento que concluye hoy y que se desarrolla desde el viernes 31 de octubre con el propósito de reforzar la comercialización de productos experienciales, ya sean deportivos, gastronómicos, culturales, de salud y bienestar o de MICE, así como de identificar nuevos colaboradores para la promoción en mercados europeos emergentes.

En este sentido, José Mancebo ha concretado que esta cita es útil “para anticipar nuestro calendario de acción, en el que destaca la comunicación del Showcase Costa Blanca 2026, un evento internacional de comercialización turística que se celebrará en Alicante en febrero del próximo año”.

Además, el director del Patronato Provincial de Turismo ha realizado hoy la presentación de ‘Costa Blanca, destino de experiencias’ durante el programa oficial de ETOA. Su intervención ha incluido la proyección del video institucional ‘WoW Costa Blanca’ y ha versado sobre tres ejes estratégicos.

El primero de ellos ha sido el de posicionar la provincia de Alicante como destino diverso, sostenible y conectado, el segundo sobre la apertura a nuevos mercados emisores, como EE.UU. y Canadá, reforzando la conectividad aérea y ferroviaria, y el tercero ha sido anunciar el evento del Showcase Costa Blanca 2026.