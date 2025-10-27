Vicente Mompó no se descarta como relevo a Mazón, pero apunta: "Antes tendrían que caer otros presidentes"

"Él debe decidir qué quiere hacer en el futuro", ha indicado este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea ha respondido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó al ser preguntado sobre si Mazón debería dimitir por su gestión de la dana. Al contrario que al jefe del Consell, la riada del pasado 29 de octubre ha reforzado su imagen. Él sí estuvo presente en el Cecopi desde primera hora de la mañana y también en el Cecopi, incluso urgió a enviar la alerta que finalmente no llegó a los móviles hasta las 20:11 horas.

Mompó no se ha descartado en esa carrera no iniciada aún para relevar a Mazón y ha aseverado: "si dependiera de mí, antes caerían otros presidentes".

A día de hoy, "el cargo más bonito" que va a tener como político es el de alcalde de su localidad, Gavarda, y "el segundo cargo más bonito" es el de presidente de la Diputación, que es "como el de alcalde de la provincia".

"A partir de ahí, ¿qué pasará de cara al futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé, pero donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos", ha aseverado el también presidente del PP de la provincia de Valencia.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que figura siempre como favorita en la carrera sucesoria, ha vuelto a negar que esa sea su intención. "Yo le digo que yo soy alcaldesa de València y voy a seguir siendo alcaldesa de Valencia".

Respecto a la información que se ha conocido ahora de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañó la tarde del día de la dana del 29 de octubre del año pasado a la periodista con la que comió, Maribel Vilaplana, al aparcamiento donde esta tenía su coche, Catalá ha afirmado que los alcaldes están "en otra cosa".

Mompó, al que también le han hecho esta pregunta en el foro, tampoco ha respondido.