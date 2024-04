Vicente Vallés: "El verdadero objetivo del periodismo es salvaguardar el derecho democrático de los ciudadanos a conocer la verdad"

El periodista, analista político, escritor, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha sido nombrado hoy Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) en el emblemático Palacio de la Exposición de la ciudad. Vallés, quien ha estado acompañado en el acto por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, como padrino, ha recordado durante su intervención que "el verdadero objetivo del periodismo es salvaguardar el derecho democrático de los ciudadanos a conocer la verdad".

"La democracia depende de que los ciudadanos tengan datos precisos puestos en su contexto. Ningún hecho se entiende si no se pone en su contexto. Por eso, no solo es importante contar lo que ha ocurrido, sino por qué, y adelantarse a las consecuencias".

Nacido en el humilde barrio madrileño de Vallecas, Vallés recuerda con cariño sus raíces, de las que afirma sentirse muy orgulloso, el periodista comenzó su carrera en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser y en 1987 se produjo su primera aparición en Televisión Española (TVE). En 1994 inició su andadura en Telecinco hasta 2008. En la cadena privada fue jefe de nacional, director y presentador. Regreso a televisión española y en 2011 dio el salto a Atresmedia, donde ha convertido las Noticias 2 en un referente.

Durante su intervención, Vallés ha señalado que "sin contexto no hay periodismo, y poner contexto es analizar, indagar, razonar, en buena medida examinar los hechos y a los protagonistas". En este sentido, ha recordado que el periodismo no es solo dar noticias, sino analizar, y "no hay nada que moleste más a los protagonistas de las noticias que el análisis de las mismas". "Es periodismo analizar lo que una personalidad ha dicho o no ha dicho en una comparecencia. Es igualmente periodismo decir que alguien ha dicho hoy lo contario de lo que dijo hace un año", ha explicado Vallés, quien ha añadido que ese tipo de comunicación ha estado más presente en la prensa escrita y en la radio, aunque en España "ha provocado sorpresa que se ejerza también en la televisión. En la televisión también tratamos de aportar perspectiva, contexto y análisis".

