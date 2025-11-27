Zenithbr celebra 25 años liderando la evolución de la publicidad valenciana

Zenithbr, agencia de medios participada por Grupo Publicis y referente en el arco mediterráneo, celebra su 25º aniversario con un mensaje claro: la publicidad valenciana ha cambiado radicalmente en un cuarto de siglo, y la compañía quiere seguir liderando los próximos 25 con un nuevo modelo de trabajo centrado en la implicación, la inteligencia y la innovación aplicada al negocio.

Desde sus inicios, Zenithbr ha sido parte activa del crecimiento económico y social de la Comunitat Valenciana. La agencia ha acompañado a empresas locales, regionales y nacionales en su evolución, impulsando campañas que han marcado hitos en sectores como el turismo, el comercio, el ocio, el retail o la alimentación, y contribuyendo a posicionar la ciudad de Valencia y su entorno como un polo de buen marketing y comunicación.

La celebración del aniversario pone en valor esta trayectoria y, al mismo tiempo, anuncia el inicio de una nueva etapa basada en el modelo propio ROI+i, una metodología que combina el retorno de la inversión con la implicación, la inteligencia, la innovación, el impacto y la inspiración. Un enfoque que sitúa a la agencia como un aliado estratégico del tejido empresarial valenciano, especialmente en un momento donde las compañías necesitan tomar decisiones más ágiles, más digitales y más orientadas a resultados.

El evento conmemorativo, celebrado en el céntrico hotel Westin Valencia, reunió a más de 300 representantes del mundo empresarial, directivos de los principales grupos editoriales nacionales y personalidades del periodismo y la cultura del arco mediterráneo, que participaron en una jornada de reflexión sobre el futuro del marketing, los medios y la comunicación como palanca de competitividad. Charlas inspiradoras, una mesa redonda sobre el origen del cambio y la intervención de directivos de referencia marcaron la agenda de la tarde.

Declaraciones del CEO, José María Rubert: “Llevamos 25 años trabajando para que las empresas valencianas crezcan en un entorno cada vez más competitivo. Este aniversario no es solo una celebración; es el punto de partida de una nueva etapa en la que queremos seguir generando valor, anticipando retos y potenciando el talento que tenemos en nuestra tierra. Zenithbr ha sido, es y quiere seguir siendo un motor para el tejido empresarial del arco mediterráneo”.

Durante el acto que repasó la historia de la agencia, se presentó el nuevo posicionamiento y proceso de trabajo de la agencia: ROI+i y, posteriormente, empezó la parte más festiva, con un espacio de networking que permitió reencontrar a muchas de las personas que han formado parte de estos 25 años.