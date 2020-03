La RAE, ante el COVID-19: el uso general es el masculino

La Real Academia Española no puede ser ajena, es obvio, a la crisis mundial del coronavirus desde el punto de vista lingüístico. “Nuestro idioma no es impermeable a la sociedad y tampoco lo es a esta pandemia. Un reflejo de esto es que palabras como “pandemia”, “Epidemia”, “cuarentena”, “confinar”, “confinamiento”, “hipocondría, “asintomático” o, por supuesto, “coronavirus” aparecen en los puestos más altos de palabras buscadas estos días en el diccionario”. La Docta Casa explica desde su página web que “la crisis sanitaria generará por sí misma palabras que habrá que atender. Las circunstancias excepcionales producen palabras nuevas, pero que suelen ser efímeras. Aunque se pongan muy de moda luego desaparecen. Sin embargo, es muy probable que siempre se recuerde coronavirus porque es una palabra que ya ha entrado en nuestra conversación ordinaria”, aunque avisa de que “más allá del simbolismo social que ha alcanzado ese término, no es previsible que esta crisis genere muchos vocablos que haya que eternizar en e Diccionario de la Lengua Española".

Una consulta de un usuario vía twitter ha vuelto a abrir la caja de los truenos al preguntar por el género de COVID-19 y pronunciarse la RAE así: “Si se supone el sustantivo tácito enfermedad, lo más adecuado sería su uso como femenino (la COVID-19), pero es más frecuente su uso como masculino (el COVID-19) por influencia del género de coronavirus y del de otras enfermedades víricas (el zika, el ébola…), que toman por metonimia el nombre del virus que las causa”. Las reacciones en redes sociales han sido demoledoras para la Academia a raíz de la respuesta que ha dado a una pregunta de un usuario y en la que no se pronunciaba expresamente o afiramab de manera tajante que el término fuera femenino.

El masculino, el uso más generalizado

La RAE, al ser preguntada por este diario sobre el género de la palabra, es decir, si debe decirse el COVID-19 o la COVID-19 ha enviado la siguiente nota: “La RAE constata que a día de hoy el uso general de COVID-19 es el masculino. A través del servicio de resolución de consultas vía Twitter (#dudaRAE) se ha ofrecido una explicación lingüística pero la Academia confirma que, siendo el masculino el uso más generalizado (el COVID-19), es correcto y recomendable el mantenimiento de este uso.

Y ofrece la siguiente explicación lingüística: “El acrónimo «COVID-19» que nombra la enfermedad causada por el «SARS-CoV-2» se usa normalmente en masculino («el COVID-19») por influjo del género de «coronavirus» y de otras enfermedades víricas («el zika», «el ébola»…), que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Aunque el uso en femenino («la COVID-19») está justificado por ser «enfermedad» («disease» en inglés) el núcleo del acrónimo («COronaVIrus Disease»), el uso mayoritario en masculino, por las razones expuestas, se considera plenamente válido”.

Ante las dudas gramaticales generadas por el uso de términos referidos a la pandemia, la RAE trata de solventarlas de modo práctico. He aquí algunas preguntas y sus respuestas:

¿Está en el Diccionario de la Lengua Española la palabra coronavirus?

El término no se encuentra en la más reciente actualización del DLE, pero ya ha sido propuesto para su estudio y posterior incorporación.

¿Cómo se escribe?

Se escribe en una sola palabra y con minúscula inicial si se usa como el nombre común del virus o, por metonimia, de la enfermedad: Los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae.

¿Cuál es su plural?

La voz coronavirus es invariable en plural: los coronavirus.

¿De dónde viene el nombre?

El nombre se debe al parecido de la parte exterior del virus con la corona solar. Se trata de un nombre común tomado del latín científico y registrado en el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina.

¿Se escribe COVID-19 o covid-19?

Al ser un acrónimo de reciente creación, aún no lexicalizado, lo indicado es su escritura en mayúsculas en todas sus letras. Solo si con el tiempo llegara a convertirse enteramente en el nombre común de la enfermedad, la escritura indicada sería en minúsculas, covid-19.

¿Cómo se pronuncia COVID?

No hay una norma que determine cómo se acentúan prosódicamente los acrónimos en mayúsculas; por lo general, suele aplicarse el patrón acentual mayoritario para palabras con estructura similar. Así, lo normal es pronunciar [kobíd].