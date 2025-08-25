David de Miranda conquista el Capote de Paseo de Málaga tras su histórica faena en La Malagueta

El torero onubense David de Miranda ha escrito una página de oro en la historia reciente de la tauromaquia al conquistar el prestigioso Capote de Paseo de Málaga, un trofeo que premia la Mejor Faena de la Feria Taurina. El reconocimiento le llega tras su inolvidable actuación del martes 19 de agosto en el coso de La Malagueta, donde se impuso con una rotundidad incontestable frente a los toros de la ganadería de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

El jurado, reunido en la capital malagueña bajo la presidencia de Juan Pedro de Luna y Ximénez de Enciso, determinó por unanimidad que la faena de Miranda merecía ser reconocida con este galardón municipal. El torero obtuvo 145,95 puntos por su labor con el primer toro de la tarde, de nombre “Enamorado”, que cautivó tanto al jurado como al público por la profundidad y el temple de su toreo.

No se trató de un triunfo aislado, sino de una tarde completa y redonda. El de Trigueros rubricó su paso por la Feria de Málaga con tres orejas en el esportón, abriendo de par en par la Puerta Grande de La Malagueta. Con ello, el joven diestro consiguió no solo el reconocimiento de la afición, sino también la consagración institucional con uno de los trofeos más codiciados de la temporada española.

El Capote de Paseo, instituido en 1961, es un galardón que destaca por su tradición y por un sistema de votación muy particular: cada miembro del jurado puntúa de manera individual las faenas, lo que otorga una transparencia y rigor únicos en el mundo taurino. Desde entonces, ha distinguido a toreros de leyenda, y ahora añade a David de Miranda a esa nómina selecta de nombres con solera.

La entrega del trofeo se realizará en la próxima edición de la Feria Taurina de Málaga, en 2025, cuando el torero de Trigueros vuelva a pisar el albero de La Malagueta. Será entonces cuando reciba oficialmente el Capote, símbolo no solo de su triunfo, sino también de una madurez artística que lo coloca en la primera línea del escalafón.

El jurado que firmó esta decisión estuvo compuesto por destacadas figuras del ámbito taurino y periodístico como Manuel Fernández Maldonado, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado Carmona, Enrique Romero Fernández, Eduardo Martín Serrano, Antonio Montilla Romero, Juan Manuel Pozo Torres, Juan Ramón Romero Fernández, José María Morente del Monte, Paloma Gutiérrez Ortega, Ignacio Mateos Mateos, José Luis Fernández Torres, Juan Romera Fadón, Marta Jiménez Agredano, Horacio Oliva y Luis Méndez. Una representación plural que no dudó en señalar que lo vivido el 19 de agosto con David de Miranda fue una de esas tardes que quedan en la memoria de Málaga.