Ennio Morricone y John Williams, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020

Ennio Morricone y John Williams ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en una edición bien distinta a las celebradas anteriores, pero que tendrá sus ganadores. Tras fallarse el galardón de la Concordia (que recayó en los sanitarios españoles por su entrega y sacrificio para hacer frente a la pandemia del coronavirus), hoy tocaba el de las Artes 2020, para el que optaban cuarenta y dos candidaturas de veintiún países.

Se trata de los de los más grandes maestros que ha dado la música, ambos con una vertiente principalmente dedicada al mundo del cine, dos nombres mayúsculos que forman parte de la historia del cine. Veteranos, sólidos, con formación clásica, tanto el italiano Morricone como el americano Williams ocupan por mérito propio un lugar preeminente dentro de la composición musical.

Leyendas vivas

Dos leyendas vivas de las que subraya el acta del jurado: «Mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood» y añade que se trata de dos compositores, cuya «extensa y variadísima obra» tiene en común «su deslumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras».

Morricone nació en Roma en 1928. Estudió en el Conservatorio y se dedicó desde temprano a la composición. Fue clave su amistad con Sergio Leone, para quien compuso la música (detesta que se diga banda sonora), de filmes tan emblemáticos como “El bueno, el feo y el malo”. En Nueva York nació John Williams. Lo primero que prendió en él fue el jazz. Su paso por las Fuerzas Armadas, donde se dedicó a componer y arreglar música, fue muy importante de cara a lo que sería su futura profesión. De todos es sabida su amistad con Spielberg, para quien ha compuesto casi toda su producción. La saga de “La guerra de las galaxias” lleva impreso su sello, sin olvidar filmes de tanto éxito y tan dispares como “Tiburón” y “La lista de Schindler”.

Las reuniones este año no pueden ser a puerta cerrada y con todos los jurados en una misma sala del Hotel Reconquista, convertido en todo un símbolo de la ciudad de Oviedo, sino que los encuentros se están realizando, dada la situación de excepcionalidad por la pandemia, de forma virtual y mediante videoconferencia. No hay tráfago, ir y venir de los jurados, periodistas que tratan de buscar una clave para adelantarse unos segundos al fallo, para tener una pista sobre quién va a ser el agraciado. No hay ruido. Pero sí hay premios.

No obstante, la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, ya lo dejó claro: «Lo primero es que vamos a tener premiados. Y lo demás, paso a paso». Es decir, que ante una situación de emergencia sanitaria mundial hay que hay poco a poco. Lo primero son las reuniones y los fallos. Y cuando acaben, el 25 de junio, habrá que pensar en dar el siguiente paso, con la vista puesta en el mes de octubre.

Cita en octubre

En 2019 fue el dramaturgo inglés Peter Brook, considerado uno de los grandes renovadores de las artes escénicas y reconocido por sus montajes de alto compromiso estético y social, quien se llevó el premio a casa. En ediciones anteriores, este premio ha distinguido a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassmann, William Kentridge o Bob Dylan, entre otros.

Según el calendario el siguiente premio en fallarse será el de Comunicación y Humanidades, el 9 de junio, al que seguirán el de Ciencias Sociales, el 11; el de los Deportes, el 16; el de las Letras, el 18; el de Investigación Científica y Técnica, el 23; y el de Cooperación Internacional, el 25.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tiene lugar tradicionalmente en el mes de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, en un acto presidido por los reyes Felipe y Letizia y al que el año pasado se sumó la Princesa Leonor. Que este año se celebre en fecha dependerá, lógicamente, de la evolución de la pandemia.