Yovuelvoalcine: El cine independiente encabeza la reapertura de salas

Tras meses de prolongados apagones e incertidumbres audiovisuales en los templos del séptimo arte, las comunidades autónomas continúan allanando el ejercicio gradual de desescalada de cara a las reaperturas de los cines. Este proceso, encabezado el pasado 8 de junio por las salas de Cinemax Almenara situadas en el municipio murciano de Lorca, no es en ningún caso uniforme y su variable depende, de forma directa, del tipo de fase en el que se encuentre cada uno de los territorios (cuyo aforo puede ser del 30% o el 50%). Mientras que ciudades como Santiago de Compostela, Zaragoza, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Cádiz, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife ya habían procedido a la apertura de puertas de algunas de sus salas, son los dos baluartes de Madrid y Barcelona los que hoy se coronan con estrenos independientes a través de la cadena de los Renoir (Plaza de España y Retiro en Madrid y Floridablanca en Barcelona), preludiando además la avalancha de propuestas previstas para el fin de semana del 26, en el que teóricamente asistiremos de manera oficial a esa “nueva normalidad”, entre las que se encuentra “Personal Assistant” de Universal junto con otros diez estrenos más a los que se une la nostálgica recuperación de “Cinema Paradiso”. Desde la Federación de Cines de España esperan que entre el próximo fin de semana y principios de julio, todos los cines de España estén ya funcionando.

Homenaje visual

En una memorable escena de “Hable con ella”, la oscarizada película que Pedro Almodóvar estrenó en 2002, el catálogo infinito de miradas de Darío Grandinetti alcanza una de las cotas más altas de expresividad al lado de un sorprendido Javier Cámara en el momento en el que el argentino, sentado en una butaca, contempla una película en el cine y mientras la luz cegadora del proyector desfila ante sus ojos, una escurridiza lágrima resbala por su mejilla. Enmarcado dentro de los episodios cinematográficos icónicos ocurridos dentro de una sala, resulta fácil identificar también aquel en el que un Travis previsiblemente desquiciado acude durante el transcurso de “Taxi Driver” a las antiguamente conocidas como salas de cine x para deleitarse con el placer ajeno de los cuerpos y juguetea con las sombras de sus dedos colocando las manos delante de su rostro. O ese otro de “Notting Hill” en el que Hugh Grant se planta unas excéntricas gafas de buceador para no perderse un solo detalle de lo que está sucediendo en la gran pantalla durante su primera cita con la idealizada actriz Anna Scott (Julia Roberts).

El erótico desprendimiento de guantes de Rita Hayworth en blanco y negro que deja boquiabierto a unos presos de la talla de Morgan Freeman y Tim Robbins en “Cadena perpetua”, el romanticismo velado de esa primera cogida de manos en la libertad que otorga lo oscuro durante una deliciosa escena de “La La Land” o la pícara sonrisa de Totò escondido en la cabina de Alfredo contemplando todo ese acervo cultural de las películas proyectadas en “Cinema Paradiso” son otros de los ejemplos que se aglutinan en el vídeo con el que distribuidores y exhibidores de cine españoles han decidido iniciar la campaña #YoVoyAlCine con el objetivo de incentivar un meteórico regreso a la gran pantalla y asegurar el éxito de esta “rentrée” cinematográfica.

Con un “queridos amigos, en el interior de esa sala mis sueños se convierten en realidad y algunas de mis realidades, en sueños” se pone el broche de oro a esta pieza audiovisual promocional cuya visualización canaliza y fomenta, en palabras de la presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), Estela Artacho, las ganas de volver: “estamos dando lo mejor de nosotros para que el público, tal y como desea, vuelva a reencontrarse con la magia del cine y pueda recuperar todo el ritual de la experiencia única que supone “ver cine en el cine”, asegura.

De México a Canadá

El interior de los Renoir se ilumina hoy con dos lanzamientos interesantes después de que la pasada semana los de Plaza de España ofrecieran el estreno oficial de una película dirigida por Jessica Hausner, pasada con anterioridad por el agua bautismal de Cannes, como “Little Joe”. Tanto el segundo largometraje del cineasta mexicano Samuel Kishi Leopo, “Los lobos”, como “Matthias & Maxime”, la última y catártica propuesta independiente de Xavier Dolan, forman el conjunto de propuestas que aterrizan por primera vez después de la crisis sanitaria en la cartelera, a los que se une “La familia Samuni”, documental de Stefano Savona que cuenta la historia de una pequeña comunidad de agricultores de Gaza en mitad de los preparativos de una boda.

A pesar de que el argumento de “Los lobos” se acerca a una mirada social errante sobre las insuficiencias estatales que subyacen en los procesos de migración en México, barnizada al mismo tiempo por la inocencia y la candidez de los sueños de sus protagonistas y la cinta de Dolan se centre en la transición de un estallido generacional, en una redefinición de las pulsiones y tendencias sexuales y en un exacerbado y enérgico canto a la amistad, ambos trabajos comparten un marcado cariz autoral.

¿Está dispuesta una distribuidora independiente a hacer una mayor inversión si los posibles resultados que se esperan son peores que hace doce meses? Enrique Costa

“Creo que la gente a la que ya le interesaba el cine de Xavier Dolan va a seguir estando interesado en acudir a ver este tipo de cine. Existe cierta oportunidad para un tipo de cine más independiente de cara al regreso al no tener una competencia tan agresiva a su alrededor, pero la realidad es que los esfuerzos que pueda hacer una distribuidora independiente por hacer llegar este tipo de propuestas al público siguen siendo los mismos. Ahora bien, ¿está dispuesta una distribuidora independiente a hacer una mayor inversión si los posibles resultados que se esperan son peores que hace doce meses? Esa es la pregunta que se debería responder cada uno de los distribuidores a la hora de lanzar estos títulos por los que estamos apostando en estas primeras semanas de apertura de los cines”, comenta Enrique Costa, director de la productora Avalon.

Decidimos no doblar la cinta de “Matthias & Maxime” porque teníamos dudas sobre la posibilidad de recuperar lo invertido

Con relación a la diferencia de copias distribuidas con respecto a otros años (14 en esta ocasión), en el caso particular de “Matthias & Maxime”, Costa subraya la ausencia de inversión en cines que proyectan las películas dobladas, ya que la incertidumbre en el momento de apostar por ellas todavía era grande en el que se decidieron a no hacerlo: “Ante esta situación decidimos no doblar la película, ya que teníamos dudas sobre si podríamos recuperar después la inversión depositada tanto en la distribución en los cines de doblado como en el propio proceso mismo de doblaje”.

Otro de los puntos clave para entender la acogida en salas que un proyecto intimista y poderosamente personal como este puede llegar a tener es la estratégica utilización tanto de las redes sociales como de las plataformas en “streaming”, tal y como explica Enrique Costa: “El preestreno de la cinta en Filmin ya nos transmitió una sensación muy positiva. Tuvo una buena acogida pero evidentemente la realidad es que los límites de los aforos serán los que marcarán y controlarán el éxito en sala”. Y puntualiza que “para Avalon siempre ha sido muy importante el desarrollo de las redes sociales. Tanto Facebook en su momento, como Twitter y como Instagram. Es un elemento muy atractivo para la gente joven y consideramos que la presencia en ellas es necesaria. Por eso le dedicamos bastante tiempo y bastante inversión. En el caso de “Mathias & Maximme”, como el director, Xavier Dolan, tiene muchísimos seguidores en Instagram, todas las interacciones que él hace en relación a nuestro estreno en salas sirve evidentemente para poder darle una mayor repercusión al estreno”.

Los cines siempre tienen que apostar por los estrenos más taquilleros, pero también por aquellos de tintes más independientes. La gente tiene ganas de volver a las salas, pero sobretodo, de ver buen cine Carlos R. Ríos

Por su parte, Carlos R. Ríos, director del DA’ Film Festival de Barcelona y de la distribuidora Noucinemart, acostumbrado a gestionar y promover proyectos de estructuras más “indies”, coincide con Costa en la visión del terreno ventajoso que puede suponer para estos trabajos su proyección en salas. Aunque en el caso de “Los lobos”, de 10 copias lanzadas en condiciones normales hayan pasado a 4, se trata de una modificación proporcional al enfoque y a las características de la propia productora: “La vuelta a las salas es compleja porque no todos los estrenos están disponibles o mejor dicho, no todos los estrenos más esperados. La apuesta por estrenar propuestas de carácter más autoral es una oportunidad pero también una necesidad. Una forma de dar salida a los trabajos que estaban en la cartera. Los cines siempre tienen que apostar por los estrenos más taquilleros, pero también por aquellos de tintes más independientes. La gente tiene ganas de volver a las salas, pero sobretodo, de ver buen cine”. Algo que sin duda, parece que no va a faltar en los próximos meses.