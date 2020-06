Renoir: el cine vuelve a la pantalla grande

En la madrileña calle Martín de los Heros hay estrellas esparcidas por el suelo, bares con espíritu de claqueta y cuevas de los milagros en forma de salas de cine que advierten del carácter cinematográfico de su entorno. Son las 11:30 de la mañana y Luz se aproxima curiosa a las puertas de los cines Renoir Plaza de España, que son junto con los Golem, una de las grutas audiovisuales que forman parte de este particular paseo de la fama. Su elegante y envejecido rostro adornado por un rizado pelo cano se queda momentáneamente absorto frente a la taquilla que figura en el exterior. “¿Ya se pueden ver películas aquí?”, pregunta con evidente esperanza de recibir una respuesta positiva. Está de suerte. En cuanto le confirmamos que puede ver cualquiera de las seis que están anunciadas, su gesto se ilumina. “No me da miedo entrar, estoy tranquila y con ganas. ¿Sabes a lo que todavía no termino de acostumbrarme? A la inseguridad de las colas. En cuanto veo que la gente se empieza a arremolinar me aparto. Pero en ocasiones he estado prácticamente sola en una sala de cine yendo entre semana, con dos o tres personas dentro y creo que esto será parecido. Lo harán bien”, comenta.

Francisco es de esos a los que les gusta venir por las mañanas al cine. Renoir, Princesa y Cinesa suelen ser sus particulares oasis, los lugares sagrados que antes le daban los buenos días y que ahora llevan tres meses sin hacerlo. Titubea con el nombre de la película que va a ver porque está en inglés y no controla mucho los idiomas. Donde él ve “latin”, en realidad figura “little”, pero en realidad importa poco su particular entendimiento de las palabras extranjeras, porque se va a sentar a ver su película en una pantalla grande con el silencio de unas paredes murmurándole a la espalda. Y eso es lo único importante. “Suelo venir con bastante frecuencia al cine. Al menos dos o tres veces por semana y la verdad es que ya tenía ganas de volver a pisar uno. He sacado la entrada en taquilla porque el mundo de la tecnología se me sigue atascando”, confiesa. Tras su paso por el Festival de Cannes, la película dirigida por Jessica Hausner, “Little Joe”, la misma que Francisco interpreta con espíritu parsero, constituye el primer estreno con el que los Cines Renoir de Plaza de España dan la bienvenida a los espectadores y a los nostálgicos más impacientes durante su reapertura. Son una de las primeras salas de la capital en hacerlo junto con la Sala Berlanga y se nota.

“He visto de casualidad el anuncio en el periódico mientras estaba tomando un café y como estaba por aquí cerca he decidido aprovechar para ver “Jojo Rabbit”, que se me quedó antes de la pandemia”, señala Dani, un asiduo de los Renoir. El encargado de programación y marketing de los Renoir, Octavio Alzola, se muestra entusiasmado por la acogida del público y confirma que este fin de semana están prácticamente completos, contando, eso sí, con la pertinente reducción de aforo del 33%. La mañana transcurre con absoluta tranquilidad mientras al menos 16 personas se dejan llevar en el interior de una de las cinco salas del cine por la brillantez de “Parásitos” o la pandémica mirada de “Little Joe”. Termina la sesión de esta última en torno al mediodía y José Luis sale con un palpable brillo en los ojos: “Lo deseaba tanto. Me he sentado en un extremo y todo el mundo estaba con mascarilla. Aún así ha sido maravilloso”.