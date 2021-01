Janis Joplin: 7 de sus mejores canciones

Un día como hoy de 1943, en Texas, nacía un icono de la historia musical, la “dama blanca” del blues, una voz rasgada que aún resuena en las listas de reproducción más nostálgicas y prestigiosas. Janis Joplin fue una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos, estrella del rock and roll y perteneciente al club de los 27. Hoy, las redes sociales homenajean su carrera y figura artística con motivo de su cumpleaños -celebraría 78 años-, efeméride por la que destacamos, tras una selección nada fácil, sus 7 mejores canciones:

1. “Summertime” (1968)

La compuso George Gershwin en 1935 para la ópera “Porgy y Bess”. Más tarde, Joplin se encargó de llevarla a lo más alto, a través del jazz y el blues, de tal manera que se convirtió en su canción más icónica.

2. “Piece of my heart” (1968)

Escrita por Jerry Ragovoy y Bert Berns y grabada originalmente por Erma Franklin -hermana de Aretha-, de nuevo Joplin fue la encargada de llevar esta canción a las listas de éxitos. Incluida en el álbum “Cheap Thrills”, también se considera como uno de los temas más característicos de la cantante.

3. “Down on me” (1968)

Pertenece a Big Brother and the Holding Company, grupo estadounidense de rock en el que destacó Joplin como cantante principal. La canción lanzó al estrellato a la artista y se posicionó en el puesto 42 del Hot 100 de la revista Billboard.

4. “Little girl blue” (1969)

La versión de Joplin de este clásico de Richard Rodgers y Lorenz Hart, que compusieron para el musical “Jumbo”, es una de las canciones más reconocidas de la carrera musical de la artista. Habiendo otras versiones del mismo tema por parte de estrellas como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Nina Simone, Joplin le concedió uno de los sellos más particulares.

5. “Cry baby” (1970)

La compuso Garnet Mimms and the Enchanters en 1963 y Joplin la hizo inmortal. Raro es el caso en el que no se considere a “Cry baby” en una de las canciones por excelencia de la estadounidense. Su repercusión se basó en la icónica voz de Joplin y en cómo la letra representaba su propia vida.

6. “Me and Bobby McGee” (1970)

Algo que caracterizó a Joplin fue su capacidad de hacer resucitar hasta a las canciones más olvidadas. Lo volvió a hacer con “Me and Bobby McGee”, tema compuesto por Kris Kristofferson y Fred Luther Foster y grabada originalmente por Roger Miller. Joplin la incluyó en el álbum “Pearl” y se mantuvo durante dos semanas en el número 1 de Estados Unidos.

7. “Mercedes Benz” (1971)

Janis Joplin murió en 1970 por sobredosis de heroína y “Mercedes benz” es considerada como su última gran canción. Fue el último tema que grabó. No obstante, debido a su prematura muerte, no se le pudo añadir música, quedando para la historia su maravillosa versión a capella en el álbum “Pearl”.