¿Cómo se escribe, “aun” o “aún”?

El uso de las tildes en ciertas palabras españolas suelen conllevar confusión. Esto ocurre con “aun” o “aún, adverbios que, en la mayoría de los casos, suscitan dudas a quienes los escriben por si llevan o no acento. Al respecto, la Real Academia Española (RAE) ofrece una solución y explicación a través de su página web.

Según la RAE, “aún” se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a “todavía”. No obstante, en caso de significar “incluso”, “hasta”, “también” o “ni si quiera”, se escribiría sin tilde.

AÚN

De esta manera, “aún” es una bisílaba tónica que funciona como adverbio de tiempo en una oración. Por ejemplo: “Aún no sé cuándo celebraré mi cumpleaños”; “Cuando la vi, aún estaba impresionado por lo hermosa que es”. Asimismo, aún puede tener un valor intensivo cuando aparece acompañado de otros adverbios, como “más”, “menos”, “mejor o “peor”: “Mi madre es aún más estricta que mi padre”.

AUN

Por su parte, “aun” es una palabra átona y no lleva tilde, pudiendo estar reemplazada por los casos antes mencionados. Por ejemplo: “No invité a ninguno de mis amigos, ni aun a los más cercanos”; “Aun yendo en ambulancia, no llegó con vida”. Asimismo, “aun” se utiliza también cuando tiene valor concesivo, siendo equivalente a “aunque”: “Aun lloviendo, hacía sol”; así como acompañado de “cuando” (“No renunciará a su patrimonio aun cuando tenga que luchar por él en los tribunales”), y de “así” (”Aun así, no tienes razón”).