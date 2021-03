Las 7 mejores obras de Van Gogh y dónde verlas

Las escenas más comunes las convirtió en inmortales. Cobró de sentido al detalle más insignificante. Dotó de color aún sumido en una vida repleta de oscuridades. Vincent van Gogh nació un día como hoy de 1853 en Zundert (Países Bajos) y dedicó su vida a la pintura, convirtiéndose, casi sin saberlo, en el principal exponente del postimpresionismo: realizó 900 cuadros y más de 1.600 dibujos. Entre sus lienzos, llegó a pintar 43 autorretratos, entre los que destaca el de 1889 que se expone en el Musée d’Orsay (París). Con gran técnica y fundamental calidad, Van Gogh vivió en la miseria para cobrar reconocimiento tras su muerte y regalarnos las obras más preciadas del panorama artístico mundial.

El autorretrato de Van Gogh que se conserva en el Museo d’Orsay de París

1. “Los girasoles” (1888)

Una de las pasiones que el pintor plasmó en sus cuadros es referente a la naturaleza. El neerlandés realizó una serie de 4 cuadros al óleo sobre girasoles: dos con 12 piezas, uno con 3 y otro con 5. Los pitó durante su estancia en Arlés, al sur de Francia, en 1888, utilizando el pigmento amarillo de cromo, característico color de la obra de arte. Cada obra se ubica en un lugar diferente: uno de los que tienen 12 girasoles se encuentra en la Neue Pinakothek (Múnich), otro en la National Gallery de Londres, mientras que otro se ubica en el Museo van Gogh de Ámsterdam o en el Museo de Arte de Filadelfia.

2. “Terraza de café por la noche” (1888)

También realizada en Arlés, en esta icónica obra Van Gogh representa, como su propio nombre indica, el ambiente de una terraza a la luz de las estrellas. Ofrece al espectador dos sellos característicos suyos: los colores cálidos y la profundidad de la perspectiva. Asimismo, se incluye entre las pinturas que Van Gogh dedicó a la oscuridad de la noche. El original de este cuadro se puede ver en el Museo Kröller-Müller, en Otterlo (Países Bajos).

"Terraza de café por la noche", de Van Gogh

3. “El dormitorio en Arlés” (1888)

Van Gogh dedicó al lugar donde descansaba en Arlés tres cuadros. Los tres idénticos. El primero se conserva en el Museo Van Gogh (Amsterdam), mientras que los otros se exponen en el Art Institute de Chicago y en el Museo d’Orsay de París. Este último lo hizo en una versión más pequeña para su familia. Casi todo lo que se sabe de Van Gogh es gracias a las cartas que escribió a su hermano Theo y, sobre este cuadro, le comentó: “Los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y la cama amarillo de cromo, las almohadas y la sábana verde limón muy pálido, la manta roja sangre, la mesa de aseo anaranjada, la palangana azul, la ventana verde. Había querido expresar el reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos”.

4. “El café de noche” (1888)

La anteriormente mencionada no fue la única obra que el neerlandés dedicó al ambiente nocturno de una cafetería. Este café que realizó en septiembre de 1888 es, de hecho, uno de los más icónicos de su obra. Se ubica en la Galería de Arre de la Universidad de Yale y representa el café de la estación de Arlés. Pero Van Gogh no fue el único que retrató este espacio, pues Paul Gauguin, que se encontró con el anterior en Arlés, también pintó este café, aunque más tarde: en noviembre de 1888.

"El café de noche", de Van Gogh

5. “La noche estrellada” (1889)

Quien no conozca, aunque sea de refilón o de oídas, este cuadro, no puede conocer a Van Gogh. Es posiblemente su obra más relevante y reconocida a nivel mundial. Pintada en junio de 1889, representa la vista desde la ventana de su habitación en Saint Rémy de Provence, comuna de Francia. Van Gogh pasó allí parte de su vida, en un asilo, tras automutilarse su oreja izquierda, y fue en ese lugar donde realizó parte de sus obras más conocidas. La obra original de “La noche estrellada” se ubica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

"La noche estrellada", de Van Gogh, en una exposición inmersiva

6. “Campo de trigo con cipreses” (1889)

También la realizó durante su ingreso en el Hospital Psiquiátrico de Saint Rémy. A través de su ventana no solo descubrió las estrellas de la noche, sino que también desarrolló una pasión por los cipreses. En una carta a su hermano Theo escribió: “Los cipreses me siguen preocupando. Me gustaría hacer algo con ellos, como los cuadros de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya pintado aún como yo los veo”. Y así lo hizo: este “Campo de trigo con cipreses” se puede ver en el Museo Metropolitano de Arte neoyorkino.

"Campo de trigo con cipreses", de Van Gogh (1889)

7. “Almendro en flor” (1890)

Este óleo sobre lienzo también nació de las pasiones que Van Gogh desarrolló en el asilo. Para realizarlo se inspiró en la xilografía japonesa, obteniendo como resultado una bella obra de arte en las que ramas en flor se contraponen sobre un cielo azul. Se lo regaló a su hermano Theo tras enterarse del nacimiento de Vincent Willem, su sobrino. Actualmente, se exhibe el original en el Museo van Gogh de Amsterdam.