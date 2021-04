C. Tangana lanza “Me maten”, canción inédita de “El madrileño” junto a Antonio Carmona

La expectación ante “El madrileño” iba ligada al éxito que obtuvo. Desde el lanzamiento del “álbum de mi vida”, C Tangana no ha parado de romper moldes musicalmente hablando. Pero, antes de publicarlo íntegro, el artista fue ofreciendo a sus seguidores pequeñas dosis, estrenando canciones poco a poco y haciendo crecer así la incertidumbre en torno al disco. Pero esto no acabó ni con en lanzamiento del álbum ni con los récords en escucha, sino que ahora acaba de ver la luz “Me maten”, canción inédita junto a Antonio Carmona.

Con la colaboración de otros artistas que ya figuraban en otros temas del álbum, como Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche, C Tangana -Antón Álvarez, “Pucho”- ha presentado hoy “Me maten”. Se trata de una canción que lanza como parte de “Tiny Desk”, los conciertos auspiciados por la radio pública estadounidense (la NPR). Se grabó en Casa Carvajal, en Madrid, al igual que “Comerte entera”, también del disco.

“Me maten” viene acompañado de videoclip, continuando así C Tangana con su costumbre de impresionar a los oyentes también de manera visual. Fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain y aparece junto a miembros de su familia.

Asimismo, en dicha grabación, además de la inédita “Me maten”, se presenta una nueva versión de “Tú me dejaste de querer”, “Los Tontos” (con un interludio de “Bizarre Love Triangle” de New Order) y “Demasiadas Mujeres” (en el que incorpora un octeto de cuerda).

“El madrileño” se ha convertido en uno de los grandes éxitos comerciales y de crítica de 2021 en la música española, con hitos como la mencionada “Tú me dejaste de querer”, que ostenta el récord de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas (1,6 millones) y que en Youtube ha rebasó los 100 millones de visualizaciones en solo 5 meses. Por su parte, en la segunda y última edición de los Premios Odeón, el artista madrileño fue galardonado asimismo como el mejor artista en la categoría de estilo urbano.