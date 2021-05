Libros de la semana: de Truman Capote a Rimbaud, pasando por Japón

Quizá es algo denso para los que no están familiarizados con la historia de este periodo

Javier Azpeitia, a través de una esclava del siglo V a. C., narra los últimos días de Eurípides y las extrañas circunstancias de su muerte

Experiencia plena del doloroso instante presente que hace pender de la eternidad a la poeta en este río de fugas y preludios que desembocan en una unidad lírica de rara exactitud. Las evocaciones al amante culminan en la celebración del asombro y la imagen como vehículo para transportarnos hasta el final del paisaje y ayudarnos a ser redimidos de nuestra insignificancia... Pero ese final es el comienzo de la identidad y la revelación de la sorpresa... un sacramento ausente de sombra. No es un libro de licencias poéticas vacuas; no se busquen en él caireles porque es un poemario de sencillez y obediencia a la búsqueda, en el que se logra la fusión de los contrarios como medio para alcanzar lo intangible. En definitiva, una invitación a la reflexión acústica y mística, pintada con acuarelas encarnadas, tras un intenso paseo por las estepas del alma..

La duda antigua y la incertidumbre desaparecen, pues la poeta tiene las cosas claras: «Somos lo que la memoria nos permite, solo eso» y la capacidad de sorpresa aflora como identidad, en detrimento del conocido territorio del pasado. No faltará la musicalidad en este itinerario por la condición humana en tiempos de sombra. En un ritmo de cuatro por cuatro, seguimos el eco de sus melodías a través de un itinerario donde lo íntimo se desborda a través de un bestiario híbrido de flora, ave, insecto y luz. «La babosa negra no es poesía. Es mimetismo. Es la ocultación en la forma errónea...».

«Soy un cuerpo desnudo en el agua transparente que no recuerda y espera», revela Aza en un poemario –y seis textos en prosa poética–, construido para indagar en los confines de la identidad con la memoria como faro y sustento, y la palabra desabrigada como única herramienta. La luz incandescente de su verbo delata los estados de la conciencia hasta cotas transpersonales y se diluye, con éxito, en un idioma transparente que fluye hasta dejarse mecer por la gravedad; sencillo hasta la humildad trapense. Aza es dueña de una lírica capaz de ascender a las simas del secreto, más allá del monte Carmelo, y descender hasta el averno de Rimbaud. «He bordado un cuchillo para cubrir mi alma / y el verso regenera los sueños inmediatos» y sabemos que no hay redención posible sin la espera, recipiente donde la memoria rebosa en el presente para dotarle del único sentido posible: la búsqueda. Y así, en encuentro con lo real colma al peregrino de sí mismo, que por fin se reconoce en el Vacío.

“La luz que cae”: Rimbaud y la filosofía nipona del s. XVIII

Adolfo García Ortega pergeña una obra que supone un puente entre Oriente y Occidente a través de la figura de Hiroshi Kindaichi

Por Jesús Ferrer

La narrativa de Adolfo García Ortega se caracteriza por la variedad de temas, su fidelidad al realismo y la inclusión de misteriosas incidencias en el imaginado devenir cotidiano. Su trayectoria literaria se enriquece ahora con «La luz que cae», una novela que combina la meditación autorreferencial con un tono ensayístico que no obvia peripecias argumentales. El protagonista, voz narrativa de la historia y trasunto autorial, viaja en tren desde Hiroshima a Tokio; para entretener el trayecto cuenta con la lectura de las «Iluminaciones» de Rimbaud; va contemplando el paisaje y aparece súbitamente la impresionante mole del volcán Fuji. A partir de aquí experimentará una íntima epifanía que le llevará a ahondar en la cultura japonesa a través de Hiroshi Kindaichi, filósofo del siglo XVIII que viajara, en precursora iniciativa intercultural, a la Francia ilustrada y librepensadora. En paralelo al heterodoxo Rimbaud se profundiza en el sintoísmo herético de Kindaichi, para quien, se detalla aquí, «la idea de regresar no es de volver a una casa, en tanto que lugar real, sino volver a uno mismo, a un “yo”, sin embargo, no menos real». La investigación sobre tan curioso personaje se irá transformando en un proceso catártico basado en la interiorización de la experiencia. Un envolvente ritmo narrativo y la acertada pulsión ensayística son los mejores caracteres de esta excelente novela.

