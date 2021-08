Carlos Baute: “Para olvidar hay que sonreír, bailar y transmitir buen rollo”

Carlos Baute es banda sonora de cualquier momento, le hemos visto pasar de la balada más romántica al ritmo más reguetonero, y es inusual verle sin su sonrisa, siempre de oreja a oreja. No la vemos, pero sí la percibimos a través del teléfono mientras nos explica cómo surgió «Y te pido perdón», que canta junto a Juan Magán y que ya resuena en las plataformas. El cantante además confiesa su manía de aprovechar cada momento para menear incansable su cadera.

-¿Cuándo vuelve a los escenarios?

-Me dicen que para septiembre u octubre y para el verano argentino o chileno, que será en enero o febrero. Pero todo esto siempre depende, decimos una fecha pero puede cambiar.

-En el single, ¿a quién pide perdón?

-Es una canción que me inventé. No tiene más vuelta de hoja. Nació en la pandemia y quise quitarle un poco de drama. Cuando pides perdón es algo dramático, puede ser una balada o una canción triste, y en este caso es lo contrario. Tras estos meses, pienso que todos queremos olvidarnos de los problemas, y una de las maneras es sonreír, cantar, bailar y que te transmitan buen rollo las cosas que tienes alrededor. Esta canción lo tiene, y pensé en Magán, porque él transmite ese buenrollismo. Le conozco, es amiguete y teníamos la asignatura pendiente de volver a trabajar juntos.

-¿Cómo se baila un desamor?

-Cuando íbamos a hacer el vídeo, me pasaron una idea donde se contaba la historia de la canción. Pero me negué, dije que quitaran la historia y metieran a bailarines. Vamos a bailar, y ya está. Y si lo podemos meter en TikTok, genial.

-¿Es TikTok su principal competidor?

-Sí. Es muy difícil entrar ahí. Está siendo un fenómeno. A mí me lo recomendaron y yo no quería más redes sociales, hasta que lo probé y, como me gusta bailar, me encanta. Aunque es verdad que a veces no tengo tiempo. A nivel de composición, depende. Yo hago pop latino o música urbana y no sé si en algún momento pensaré en componer para TikTok. Es una plataforma muy importante.

-¿Qué opina sobre que se venda más en redes sociales que en tiendas de discos?

-Es una pena terrible. A finales de los 90, en Venezuela, ya no se vendían discos, y cuando llegué a España en el 2000 quedé impresionado, porque se vendían millones. Pero luego llegó la piratería. Es súper triste, la historia musical ha cambiado una barbaridad. Pero también hay que pensar que el mundo «streaming» ahora le da una apertura a muchas carreras. Una canción puede sonar en México y aquí, se puede viralizar y convertirse un éxito, y eso antes no sucedía. Es una ventana mágica para conectar a nivel global, eso es lo positivo. Ahora, no tiene nada que ver con la venta de un disco, sin duda.

-Cada vez vemos a un Carlos Baute de menos baladas y más ritmo, ¿por qué?

-Me encanta. Antes sí que componía al 100% con mi guitarra y a veces con el piano, pero hoy no. Hoy día también voy creando bases, haciendo preproducciones en la computadora y viendo qué onda. En base a eso, me inspiro, es muy loco.

-¿Por qué «Y te pido perdón» debería ser la canción del verano?

-Porque tiene mucho rollazo, y ya está (ríe). Tiene partes muy interesantes y estoy encantado con este tema. Espero que la gente se identifique. Ya tiene un millón y pico de reproducciones en YouTube, y que siga así.

-Tiene entre manos un proyecto sobre Frida Kahlo, ¿en qué consiste?

-Voy a trabajar como productor ejecutivo en series y películas, y el primer proyecto grande que vamos a hacer es sobre Frida Kahlo, 24 capítulos que sacaremos en 3 temporadas. Es maravilloso. Hay demasiada información, hemos hablado directamente con su familia y nos están dando unos datos que se desconocen. Nos ha llevado mucho tiempo la investigación, pero esperemos empezar a rodar en marzo o abril y estrenar a finales de 2022.

-¿Por qué ella?

-Viví un tiempo en México y me enamoré de esta artista. Es muy potente. Luego, casualidades de la vida, mi amigo venezolano Carlos Dorado adquirió los derechos de Kahlo, y pensamos en hacer un proyecto con otro amigo mío desde los 8 años. Yo seré quien le ponga la música a la serie.

-¿Qué le enamoró de Kahlo?

-Fue una mujer espectacular, muy polémica, que cambió muchos paradigmas. Muy avanzada para su época. Va a ser muy interesante sacar todo lo que ella vivió. Agradeciendo a la familia, hay datos que hemos cogido de otros lados. Por ejemplo, en mi caso, me presentaron a la persona que más conoce qué escuchaba Kahlo de música, para yo inspirarme. Es maravilloso.

-¿Y qué escuchaba?

-No podemos desvelar nada. Así lo verás.