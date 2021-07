Carlos Baute: “Somos canciones. Si no me gusta la canción no colaboro con ese artista, aunque sea alguien muy conocido”

Con una sonrisa y su alegría por bandera está de vuelto. Tras un año de parón, como todos, Carlos Baute vuelve con más energía que nunca y muy bien acompañado. Juan Magán y Mantra son sus compañeros en estos dos nuevos singles que rebosa energía y optimismo con su sonido pop tan característico. Charlamos con el cantautor venezolano de la vida, de la pandemia y de sus dos nuevos singles. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo estás, Carlos? Parecía que empezábamos a ver la luz al final del túnel...

Veo algo, pero todavía no. Es una pena porque parecía que empezábamos a ver la luz y de nuevo todos los casos de las últimas semanas. Nosotras ya estimábamos que este verano no iba a ser el 100%, y tenemos la previsión del próximo. Esperemos que a partir de septiembre o octubre se active todo ya, que es lo que soñamos. Pero yo ya contaba que este verano estaba perdido porque era imposible que la vacuna estuviera al 100%.

Un año en el que has decidido parar y ahora has vuelto con estos dos temazos.

Sí, el año pasado nos pararon a todos y este decidí para yo. Llevaba muchos años girando sin parar y para estar pendiente de los aforos, de si se anula o no, hemos decidido parar. A partir de septiembre empezamos a abrir fechas. Es una pena no tener el verano de España que me encanta, pero intentaré hacer el verano latino. Espero poder hacer el verano de España en 2022.

Y en un año en el que la música ha sido la mejor medicina.

¡Y tanto! Hemos sido musicólogos. Es una gran compañera la música, como las series y las películas. Por eso se llama entretenimiento, porque nos hace aislarnos de los problemas.

Has decidido volver por todo lo alto y con dos colaboraciones.

Es una moda que tiene ya unos años estos de las colaboraciones. Hace unos cuatro años que se puso de moda. Yo en la pandemia saqué una canción en solitario, pero ahorita es mucho más divertido hacer colaboraciones. El oído de la audiencia quiere escuchar una colaboración, otro timbre de voz. Es una maravilla componer con otros artistas, porque hacen cosas que yo nunca haría es brutal. El tema con Juan Magán yo lo hice al 100%, pero se lo mandé y el hizo todas sus partes. Y yo te aseguro Gemma, que yo no habría hecho nada de lo que hice él. Y eso es brutal, porque es su sello, su marca. Y eso se agradece.

¿Y por qué decidiste que este ‘Y te pido perdón’ era para colaborar con Juan Magán por segunda vez?

Lo teníamos pendiente pero fue muy loco. Yo en pandemia le mandé otro tema que era mucho más de su estilo. Más bailable y más latino, y apenas se la mandé me dijo que no le mandará canciones de ese estilo que tenía miles. Quería que le mandara algo más de mi estilo, más pop. Y le mandé una que acababa de hacer y al minuto y medio me mandó un audio diciendo que le encantaba y a la semana ya tenía hecha sus partes. Hubo un felling increíble con la canción. Lo importante no es con quién colabores, si no las canciones. Es como ahora con la canción con Mantra, me encanta apoyar a gente que está empezando. Me mandaron la canción y me encantó. Si no me gusta se lo digo. Pero también se lo digo a un talento muy conocido, muy grande, si no me gusta la canción se lo digo. Y eso me ha pasado. Al final somos canciones.

Vamos un flechazo. Una canción que te enamore.

Exacto con Mantra me pasó eso. La escuché en un estudio con mi manager y comencé a hacer partes y mi manager encantado con lo que estaba saliendo. Son buena gente y hay que acercarse a la buena gente.

Para ir acabando, cogiendo los títulos de estos dos últimos temas. ¿‘No quiero que vuelvas’?

No quiero que vuelva la pandemia más nunca, ni que se quede ni que vuelva ni nada. Más nunca, total. Todos lo deseamos.

Y tanto, de las pocas cosas que estamos todos de acuerdo. ¿Y te pido perdón?

Siempre hay que pedir perdón cuando tienes algo de culpa. Y yo a nivel personal he pedido perdón en varías ocasiones. No soy de los que se la piensas, yo pido perdón directamente si lo hice mal. Pero de una manera muy alegre, no dramática.