Jeff Bridges revela que su cáncer está en remisión

Jeff Bridges, protagonista de “El gran Lebowski” (1998) o el Iron Monger de “Iron man” (2008), anunció hace casi un año, el pasado 20 de octubre, que fue diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma. Si bien ya avanzó que la enfermedad tenía buen pronóstico, ahora ha podido dar una gran noticia a sus seguidores, compañeros y familia: su cáncer está en remisión.

A través de una carta escrita a mano y publicada en su página web, el actor e icono de Hollywood asegura que, gracias a sus tratamientos, el tumor se había reducido de una masa de 9x12 al tamaño de una canica. No obstante, llegar hasta este punto no ha sido fácil: en otra publicación, Bridges explicó que la quimioterapia le debilitó gravemente en el peor momento posible, pues fue durante su contagio, junto a su esposa, de coronavirus.

Jeff Bridges, caracterizado como El Nota, protagonista de «El Gran Lebowski»

“La Covid-19 me pateó el trasero bien, pero estoy doblemente vacunado y me siento mucho mejor ahora”, explica, confesando no obstante que sufrió “momentos de tremendo dolor” y que, pese a ello, “me sentía feliz la mayor parte del tiempo”. Y añade que “mi baile con el Covid hizo que mi cáncer pareciera pan comido”.

Así, celebra la disminución de su enfermedad y asegura que “he estado trabajando con un gran equipo terapéutico. Nos hemos dedicado a reducir la asistencia de oxígeno”, tratamiento con el que, dice, casi ha terminado. Con esto, escribe Bridges el gran aprendizaje que ha obtenido desde su diagnóstico: “Este roce con la mortalidad me ha traído un verdadero regalo. La vida es breve y hermosa. El amor está a nuestro alrededor y disponible en todo momento. Es cuestión de abrirnos para recibirlo”.

Y esto, ¿quiere decir que podremos volverlo a ver en pantalla? Eso parece, pues en su página web dejó un adelanto de “The old man”, serie que protagoniza y que se estrenará en Hulu en 2022: “¡Estoy emocionado por volver a trabajar en ‘The old man’!”, escribe, refiriéndose a un programa en el que comparte reparto con John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, Bill Heck o EJ Bonilla, entre otros.