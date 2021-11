Crítica de “Cuidado con lo que deseas”: Sacristán sí que es mágico ★★★☆☆

Cine

Director: Fernando Colomo. Guion: Mireia Llinàs, D. Marqués. Intérpretes: Dani Rovira, Cecilia Suárez, José Sacristán. España, 2021. Duración: 117 min. Comedia.

En esto de las comedias navideñas qué duda cabe de que los amos y señores son los listos de Hollywood, Meca en la que las cintas adscritas a este género econonómicamente tan agradecido se producen como churros o turrones y que en alguna que otra ocasión ha conseguido hasta títulos honrosos, como «Solo en casa» (la soberbia «Qué bello es vivir» ya es otra historia), dirigida por Chris Columbus en 1990 y que Colomo cita en este filme, donde nos encontramos a una pareja que no atraviesa precisamente su mejor momento como matrimonio que decide pasar las fiestas con los dos hijos pequeños de ambos y el padre del joven en una apartada cabaña. Sin embargo, un gran Benigno/Sacristán, el abuelo, un tipo muy enrollado que posee poderes mágicos, al final decide no acompañarles y pasar la Nochebuena en la residencia donde vive, algo de lo que se arrepentirá más tarde. Unos excelentes títulos de crédito preceden a una historia que, con la mano en el corazón, no sé exactamente si Colomo cuenta en plan serio o en plan cachondeo con el fin de nivelar tanto dulce para todos los públicos (de hecho, resulta de traca cuanto sucede dentro del escatológico geriátrico, en el que también pasan sus días Fernando Esteso, Willy Montesinos, Rappel..., al más puro estilo Santiago Segura, no en balde mencionado en la cinta), echando cuando quiere alegremente mano a los clichés aunque exenta,eso sí, de cualquier atisbo de sensiblería. Los niños están muy niños y los adultos un poco confundidos salvo Benigno, que tiene las ideas claras: si quieres ser un pirata, únicamente debes desearlo y taparte un ojo. El milagro se producirá solo.

Lo mejor

Esteso cantando vestido de payaso junto a Rappel; una inesperada cima del frikismo

Lo peor

La parte con los niños y los muñecos de nieve resulta bastante más previsible