Antonio Escohotado y el Real Madrid: un romance fogoso

En una historia como la del Real Madrid no solo hay victorias, sino ante todo hay anécdotas, personas, detalles, secretos, curiosidades. Uno de esos rincones que alberga el club, ya no solo como entidad futbolística sino como sentimiento, forma de vida, está protagonizado y remarcado por Antonio Escohotado. El filósofo y ensayista, que ha fallecido a los 80 años, fue no solo un gran pensador de mirada crítica y palabra directa, sino también un auténtico madridista. “El Real Madrid y Antonio Escohotado. Antonio Escohotado y el Real Madrid. No están casados porque Antonio no se casa con nadie que no sea su acreditado intelecto, pero la cosa es mucho mejor que un matrimonio: es un romance fogoso”. Así lo expresa Jesús Bengoechea en “La Galerna”, revista de la que es su editor, y quien ha colaborado con Escohotado para la escritura y publicación de “La forja de la gloria. Breve historia del Real Madrid contada por un filósofo aficionado al fútbol” (Espasa).

En esta obra, el filósofo refleja su intensa afición hacia el Real Madrid. Una obra que, asegura Bengoechea, una vez escrita “ya no quedan cuevas para los que vaticinaban que fútbol y cultura jamás maridarían”. “Nadie ha escrito ni escribirá jamás nada parecido sobre ninguna empresa deportiva existente o por existir. Son páginas únicas, emocionantes”, asegura, y es que pretenden transmitir lo importante que el club era para el pensador, y viceversa.

El Real Madrid también ha tenido siempre en mente a Escohotado, de manera que ha sido de los primeros en reaccionar ante la noticia de su fallecimiento, a través de un comunicado oficial. “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del filósofo Antonio Escohotado. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos”, escriben en el informe. Y añaden: “Antonio Escohotado, una de las figuras más relevantes en el ámbito intelectual de nuestro país, era un gran madridista que ha demostrado durante toda su vida su cariño y su pasión por el Real Madrid”.

Portada de "La forja de la gloria", de Escohotado FOTO: Espasa

Recuerdos madridistas

“Solo la experiencia acumulada justifica que un octogenario, otrora profesor de Filosofía, ose dirigirse al colosal número de seguidores conquistados por el Real durante más de un siglo para rememorar su historia a grandes rasgos. A través de estas líneas se ha querido aportar una actitud parecida a la de Bernabéu, dispuesta a volcar la exigencia hacia dentro, pues allá el envidioso con su torcida forma de admirar. Otros clubs se aferran al fanatismo de la patria chica; pero estamos comentando las peripecias del único que llena la tierra entera, y que quizá exige de su parroquia una actitud siempre más próxima a la ecuanimidad que a ninguna otra cosa”, escribe Escohotado en una de las páginas de “La forja de la gloria”.

Así, en la obra responde tanto a preguntas como expone recuerdos de su relación con el club, desde su fundación en 1902 hasta la expectativa de un colosal estado para el futuro, pasando por el carácter visionario de Santiago Bernabéu y de su actual presidente. Unas páginas donde se exponen argumentos que desactivan su leyenda negra, así como las claves para que el Real Madrid sea la empresa más exitosa, reputada y cosmopolita que España ha dado al planeta.

“El Madrid no había sido bien visto por el régimen desde 1939; Bernabéu estuvo a punto de catar el exilio cuando prohibió la entrada a Chamartín de Millán Astray -por tocamientos desvergonzados a una dama, quizá borracho-, y desafió aquel país de whisky con agua bendita y falangistas de segunda hornada contratando a Pahíño, dos veces Pichichi”, escribe Escohotado. Así como rescata todas las épocas del club: “El año 2000 terminó con la llegada a la presidencia de Florentino Pérez, que incorporando algo después a Zidane puso las condiciones para formar un tándem equivalente al de Bernabéu y Di Stéfano, adelantándose tanto en juego como en dinámica empresarial al resto del mundo”.