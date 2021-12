Marcelo Gullo: “El origen de la mala política siempre es la falsificación de la historia”

“Una leyenda negra es una elaborada operación para lograr la imagen distorsionada de un país, con el objetivo de perjudicar los intereses del país denigrado y obtener beneficios propios”, esto afirma Alfonso Guerra en el prólogo de “Madre patria. Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán” (ESPASA), el monumental ensayo del profesor argentino Marcelo Gullo Omodeo, que demuestra que la leyenda negra es una deliberada falsificación y manipulación de la historia de España y de Hispanoamérica. Además de escribir un libro de historia, Gullo Omodeo relaciona muchos de nuestros problemas actuales con el pasado y muestra cómo la leyenda negra tuvo consecuencias que llegan hasta nuestros días. “Madre patria” es un alegato frente a la difamación histórica contra España y una propuesta de hermandad de todos los pueblos hispanoamericanos.

Usted afirma que la leyenda negra fue la obra más genial del “marketing” político británico.

La leyenda negra nace en Italia, se desarrolla en Holanda, pero es en Gran Bretaña donde toma carácter geopolítico y se convierte en política de Estado para conseguir un objetivo de política exterior, la ruptura del Imperio español. Como quería quedarse con Hispanoamérica y no podía derrotar a España militarmente, utiliza la propaganda política para hacerlo, convierten la leyenda negra en política exterior para conseguir su objetivo. Pensaban que si la élite hispanoamericana, que estaba con ellos, creía esa falsa historia, rompería con España sin necesidad de decírselo.

¿Hay algo que separe más a la América hispana de España que la mentira y la falsificación de la historia?

Eso es lo único que los separara, porque en realidad, todos somos españoles. Si uno aplica un poco de lógica, piensa: Si todas las etnias y países árabes se consideran árabes por hablar el mismo idioma, ¿por qué todos los que hablamos español no se consideran españoles? Ese es el más grande triunfo de la leyenda negra, ocultar que todos somos españoles, como todos los que hablan árabe lo son, independientemente de la diferencia étnica o de formar parte de distintos Estados.

¿Por qué nos avergonzamos de nuestro pasado?

Porque España se creyó la leyenda negra, la asumió y los españoles no son conscientes de ese pasado glorioso. Es un caso insólito en la Historia porque nadie podría pensar que un romano se creyera la Historia de Roma contada por Cartago, o que en 1914 en París, alguien pudiera creerse una Historia de Francia contada por los alemanes, sin embargo España cree en la Historia de la conquista de América y de España misma, contada por sus enemigos históricos, es un caso de suicidio histórico, se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos.

¿La leyenda negra ha muerto?

No, está más viva que nunca, ahora tiene un renacer gigantesco en toda la América del Sur con una ola neoindigenista o de fundamentalismo indigenista que la está recorriendo como un huracán que arrasa todo a su paso, estamos asistiendo a un tsunami neolegendario como no se ha visto nunca en la historia en Sudamérica, se establece una dictadura de lo políticamente correcto y cuando alguien se atreve a desafiarlo, inmediatamente es sancionado, aunque no sea formalmente.

¿Por qué no conseguimos limpiar esa mentira? ¿Tenemos complejo?

No se consigue contrarrestar, primero, por razones históricas, en el periodo de los Austrias se mostró cierto desinterés y con los Borbones fue peor aún, el primer Borbón, que es francés, impulsa que haya teatros españoles donde se pongan obras negrolegendarias. Luego, avanzando en el tiempo, gran parte de la izquierda española, aunque no toda, se hace negrolegendaria e identifica la defensa de España con la derecha, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra.

¿Están utilizando los nacionalismos separatistas la leyenda negra contra España?

Sin ninguna duda, por eso España se encuentra en peligro de muerte, en peligro de disolución nacional, que es lo que los españoles no terminan de entender. ¿Qué hicieron los nacionalismos locos como el catalán? Identificar la leyenda negra y decir, así como España conquistó, mató y violó en América, lo mismo hizo en Cataluña, hicieron una identificación absolutamente falsa porque ambas son mentira. El origen de la mala política siempre es la falsificación de la historia, han buscado ofensas y humillaciones que nunca existieron para su política nefasta, empezaron a adoctrinar a los niños en el colegio en el odio a la lengua y a la nacionalidad común y esto, después de 40 años, lleva a una masa crítica de ciudadanos descontentos que se lo creen y quieren la independencia y de continuar así, el camino es la separación, desgraciadamente.

¿El cine norteamericano y británico están perpetuando inconscientemente esa leyenda?

Yo no diría tan inconsciente, hay una parte de la élite norteamericana que sigue siendo absolutamente negrolegendaria, como el actual presidente de los EEUU, que es un caradura sin vergüenza que se atreve a decir los crímenes que España cometió contra los indios cuando a los indígenas norteamericanos no los mataron los españoles, sino los ingleses y los norteamericanos, que aplicaron la mejor política, según ellos, que era la del indio muerto, y tiene la desfachatez de decir los genocidios que cometió España, cuando el de los indios en América del Norte lo hicieron sus antepasados ingleses y norteamericanos.

¿El populismo latinoamericano la utiliza para sus fines políticos?

Eso viene del año 1930 cuando el Partido Comunista reunido en Montevideo y Buenos Aires se hace negrolegendario y establece que la doctrina oficial del comunismo es la leyenda negra y se proponen la creación de repúblicas indígenas, partir a Bolivia en dieciocho Estados, a Chile en dos, al Perú en cuatro, de Mapuche, de Guajira, Aimara, Quechua…Yo afirmo que estos señores, Evo Morales, Pedro Castillo, los presidentes de Bolivia, Perú o México, creyendo ser antiimperialistas, son la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón, porque van a destruir la unidad lingüística y si cada uno habla esa lengua que no conocen más que ellos, ¿se puede saber en qué idioma se van a comunicar?, ¿en inglés?

¿Todo eso exige una revisión de la historia?

Sí, porque la única verdad es la realidad y esta es que España no conquistó América, sino que la liberó del imperialismo antropófago de los aztecas, el más feroz de la historia y del imperialismo brutal de los incas, la liberó del canibalismo reinante, de la guerra permanente, esa es la verdad histórica. Cortés no conquistó nada acompañado de 300 hombres, que eran insignificantes, sino de 300.000 indios oprimidos por los aztecas que les quitaban a sus hijos y sus nietos para llevárselos a los templos para sacrificarlos y comérselos, con ellos derrotaron ese imperialismo antropófago y lo mismo hizo Pizarro juntó a las tribus oprimidas por los incas, porque es imposible derrotar un ejército imperial con un puñado de hombres sin la ayuda de tribus indias como los huancas, chachapoyas o Huaylas. Las masas indígenas en Colombia, Ecuador y Perú se mantuvieron fieles a la Corona española hasta el final.

¿Se puede hacer algo para limpiarla de una vez?

Se puede si los españoles deciden no estar de rodillas y ponerse de pie, terminar con la tontería esta de que hay que pedir perdón, porque España no tiene nada de qué avergonzase. Si dicen, señores, nosotros no tenemos nada por lo que pedir perdón, porque lo que hicimos en América no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen que hicimos, que es la leyenda negra, nada. Se puede, pero hay que querer.