Los mejores libros sobre el nacionalismo catalán: los títulos imprescindibles para desmontar mitos y leyendas

El primer libro recomendado sobre el nacinalismo catalán y el proceso de independencia, En el huracán catalán: Una mirada privilegiada al laberinto del procés, tiene la enorme virtud de que está escrito por una testigo imparcial, la corresponsal en España del periódico francés Le Monde, Sandrine Morel, que ha vivido en primera persona la huida hacia adelante del nacionalismo catalán hacia la independencia, hasta llegar a la controvertida votación en el referéndum ilegal.

En poco más de 200 páginas que se leen de un tirón, Morel desnuda todas las técnicas de manipulación y de presión del Gobierno catalán hacia los periodistas, incluidos los intentos de compra de voluntades a cambio de publicidad. Además, deja en evidencia la estrategia de Artur Mas, en un pulso con el Gobierno central que no supo controlar, y se pregunta de paso cómo en apenas 5 años una sociedad en la que la opción de la independencia era minoritaria se asomó al abismo del separatismo.

De su análisis mordaz, por cierto, tampoco sale bien parado el Gobierno de Mariano Rajoy, al que achaca no haber sabido reaccionar a tiempo a la eficaz maquinaria de imagen de la Generalitat. Un análisis, en definitiva, tan ameno como preciso, que nos permite conocer cómo se vivió fuera de España el desafío independentista de Cataluña. Ahora, además, el libro está en oferta. Lo tienes aquí en la FNAC, en La Casa del Libro o en El Corte Inglés o en Amazon.

El segundo libro recomendado sobre el nacionalismo catalán, Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, está escrito por otro periodista, Rafa Latorre. Partiendo de un concepto que define muy bien lo ocurrido estos años (”un autosacrificio que condujo a la melancolía y a la furia”), Latorre describe con un estilo directo, muy periodístico, el incomprensible viaje de una comunidad próspera de un país estable de la Unión Europea hacia un final de incierto resultado.

Para comprender mejor lo ocurrido, el autor repasa los mitos de la construcción nacional, el papel de la religión, el carácter de sus élites y la peculiar parálisis de los defensores de la Constitución. Un libro muy útil para entender lo que está ocurriendo que tienes aquí en El Corte Inglés, Amazon, Fnac o La Casa del Libro.

Otro clásico libro que desmonta los mitos del nacionalismo catalán, y que no pasa de moda, es Historias ocultadas del nacionalismo catalán, de Javier Barraycoa. En este caso, el autor apuesta no por lo que se cuenta, sino por lo que se esconde, y muestra nada menos que 200 historias ocultadas por el nacionalismo catalán en los últimos 30 años. ¿Preparados? Desde la financiación de Mussolini a Macià para «invadir» Cataluña, a los espías que el dictador italiano tenía en el Estat Catalá o el grupo paramilitar que pretendía la independencia de Cataluña, pasando por el apoyo político y económico de destacados nacionalistas para que Franco ganara la Guerra Civil, los homenajes del Barça a Franco, el racismo permanente de destacados líderes nacionalistas, la tardía conversión al nacionalismo de Companys o cómo Salvador Dalí pasó los últimos meses de su vida escuchando una única pieza musical: el himno nacional de España.

“Excelente”, “riguroso”, “Imprescindible” o “necesario” son algunos de los comentarios que los entusiastas lectores han dejado en la reseña de Amazon. Puedes comprarlo también en la FNAC, El Corte Inglés o La Casa del Libro.

¿Existe un fundamento histórico que avale la reivindicación del estado catalán? ¿Cuál ha sido el verdadero papel de la lengua catalana a lo largo de los siglos? ¿Cabe reconocer una base real al supuesto enfrentamiento secular entre catalanes y castellanos? ¿Ha sido siempre la señera el símbolo de todos los que se identifican con el catalanismo o tan solo un elemento del que se apropió el sector más conservador de la sociedad catalana?

Estas son algunas preguntas que se plantea (y responde) el presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, uno de los socialistas más críticos con Pedro Sánchez, en Los 10 mitos del nacionalismo catalán. Un libro que desmonta sin tapujos las fabulaciones soberanistas que durante años han pretendido ser soporte de un nacionalismo a menudo excluyente escrito por uno de los pocos políticos sin pelos en la lengua.

Un libro clásico, imprescindible y difícil de conseguir, que hemos encontrado por solo 5,65 euros, por ejemplo, en La Casa del Libro.

El siguiente libro de esta lista es uno de los más impactantes, ya que se centra en desmontar, con datos, argumentos y pruebas, al padre del nacionalismo catalán moderno, el ex president Jordi Pujol. En Pujol: Todo Era Mentira (1930-1962): Desvelando el relato fundacional independentista, de Josep Guixa y Manuel Trallero.

La obra se centra las falsedades vertidas por Pujol y su entorno en el relato de su vida, algunas de ellas ya suficientemente desenmascaradas con las informaciones conocidas sobre sus dineros en Andorra, pero otras muy reveladoras. Lo puedes encontrar en Amazon y en todas las grandes librerías online.

Para aquellos que quieran entender la estrategia del independentismo catalán es parada obligada el campo de la educación y el relato, uno de los aspectos en los que más se ha advertido la manipulación. Esta es precisamente la propuesta de otro interesante y revelador libro, Educar en la mentira, de Pedro Antonio Heras, que parte del control de la enseñanza y de la cultura que han hecho los nacionalistas catalanes y vascos para hacer un sobrecogedor relato del adoctrinamiento en las aulas.

Este libro se centra en estudiar los textos de ciencias sociales e historia en el País Vasco y Cataluña, se contrapone con lo encontrado en libros y periódicos y se apela al lector para que tenga presente los riesgos de una enseñanza en la que, por delante de valores como razón y libertad, se anteponen las creencias y emocionalismos identitarios excluyentes. Está al mismo precio en El Corte Inglés, FNAC, La Casa del Libro y Amazon.

Más desapasionado pero igualmente necesario es este libro, muy recomendado para aquellos que quieran entender las raíces históricas del conflicto catalán dejando a un lado las ideologías. De la mano de uno de los máximos especialistas en el secesionismo catalán, Enric Ucelay-de Cal, el libro Breve historia del separatismo catalán repasa cómo nació el separatismo y cómo se desarrolló bajo la República durante la guerra civil y contra el franquismo. Pero también explica su transformación, el modo en que los independentistas hicieron relativa oposición al predominio de Jordi Pujol para llegar a subvertir el autonomismo desde dentro.

Y vamos ahora con dos clásicos de la literatura sobre el nacionalismo catalán, esos libros imprescindibles para entender el conflicto desde dentro y que nunca pasan de moda (de eso ya se encargan los propios independentistas).

El primero -quizás habrás oído hablar de él, y si no lo has leído este es el mejor momento- es El manicomio catalán, de Ramón de España, un barcelonés que no comulga con el nacionalismo y reflexiona sobre el delirio nacionalista de Cataluña, un país con más presidentes por metro cuadrado que ninguna otra nación.

Según confiesa su autor, el objetivo es informar al común de la ciudadanía -y siempre con unas enormes dosis de ironía- de cómo el nacionalismo ha trabajado a fondo para imponer el control social en Cataluña. Entre otras cosas, se enumera a todos aquellos que viven de la patria, como escritores, periodistas, directores de cine, economistas, filósofos, actores, agitadores culturales, presidentes del Barça, Òmnium Cultural o la ANC.

“Los adictos al régimen, que incluyen a catalanes auténticos, majaretas valencianos que se creen catalanes y hasta extranjeros que han encontrado en la adscripción sin fisuras a las patrañas del nacionalismo una manera estupenda de ganarse la vida. Sin olvidar la figura del «charnego agradecido», siempre dispuesto a sobreactuar en su permanente agradecimiento a la tierra de adopción. El timo de la patria ha salido bien. De momento -explica el autor-. Cabe reflexionar sobre la supervivencia de este tocomocho cuando los demás ismos del siglo xx (comunismo, fascismo, anarquismo) han pasado a mejor vida. Y cabe lamentar la existencia de esa masa acrítica que, envuelta en la senyera, se echa a la calle, convocada por unos pequeñoburgueses insolidarios y ladrones, para reivindicar una independencia imposible gracias a la cual todos seremos instantáneamente felices”.

Para terminar, siempre es una delicia leer al dramaturgo Albert Boadella, y más en un libro como este, escrito desde las entrañas. Boadella reflexiona sobre la historia del nacionalismo a través de su vida personal, sus desengaños con la deriva nacionalista y su emotiva apelación a la libertad. Imprescindible. Es un libro difícil de encontrar, pero que está en esta nueva edición muy barato y que puede ser un perfecto complemento a alguno de los anteriores de esta lista.

