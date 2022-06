Así fue la Guerra de los Seis Días: cuando Israel se anexionó el Sinaí

Ante la retirada de las tropas Sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente, y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra, y con el camino expedito hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó el alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que terminó la guerra. Esto ocurrió el sábado 10 de junio de 1967. Con ese alto al fuego se dio por finalizada la que se conocería posteriormente como guerra de los Seis Días. ¿Por qué se produjo? ¿Qué países se enfrentaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias?

La inestabilidad en Oriente medio, después de la fundación del Estado de Israel, en 1948, fue la consecuencia final de esta guerra. Cuatro países, Egipto, Siria, Líbano y Jordania, no estaban dispuestos a que existiera el Estado de Israel. En aquella época, el panarabismo encabezado por el presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser, retó de nuevo la soberanía israelí. Paralelamente se habían creado Al-Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina. Desde 1957 las Naciones Unidas habían emplazado 3.700 soldados en el Sinaí, para mantener en paz los dos países, Egipto e Israel. Pues bien, por orden del Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, se retiraron. Eso suponía que la ONU abría la puerta a una guerra. El casus belli, por así decirlo, tuvo lugar el 22 de mayo de 1967, cuando Egipto cerró el estrecho de Tiran.

Israel tenía muy claro que la guerra se acercaba, pero no sabía cuando se produciría. Nasser no deseaba un conflicto bélico, a priori, pero no le desagradaba la idea de acabar con el Estado de Israel. Teniendo en cuenta la situación, el primer ministro israelí, Levi Eshkol, decidió nombrar ministro de Defensa al antiguo jefe del Estado Mayor Moshé Dayan. Este conocía que el ejército egipcio no era un problema, pues era pésimo, a pesar de su gran número de efectivos. Tampoco no le daban miedo los de Jordania, siria y Líbano. Los mandos no eran eficientes. Los egipcios estaban al mando del mariscal Abdel Hakin Amer. Ni el propio Nasser sabía el estado de su ejército. Dayan tenía muy claro que de entrar en guerra debían atacar primero Egipto y luego Jordania y Siria.

Antes de iniciarse la guerra Israel contaba con 250.000 hombres, 25 brigadas, 745 piezas de artillería, 1294 carros y 286 aeronaves. Por su parte árabes, Egipto, Jordania, Siria e Irak contaban con 656.000 hombres, 86 brigadas, 1873 piezas de artillería, 4668 carros y 1278 aeronaves. La guerra se inició el lunes 5 de junio de 1967. El ejército israelí lanzó un ataque sorpresa que destruyó el 90% de los aviones militares egipcios. Luego hicieron lo mismo con los de Siria. Al atardecer del primer día la operación Moked superó todas las expectativas.

El martes 6 de junio de 1967 las tropas israelíes entraron en Cisjordania. Egipto intentó resistir el ataque y Siria fue derrotada en los Altos del Golán. Al finalizar el día Egipto y Siria replegaron sus tropas. El miércoles 7 de junio de 1967 las tropas israelíes tomaron la Ciudad Vieja de Jerusalén, llegando hasta el Muro de las Lamentaciones. También tomaron Belén y los territorios de la franja de Gaza. Finalmente se desbloqueó el estrecho de Tiran al controlar Sharm el Sheij. A las 22 horas el rey de Jordania, Husein I, aceptó el alto al fuego propuesto por la ONU. El jueves 8 de junio de 1967 el ejército israelí tomó la península del Sinaí, cortando la retirada del ejército egipcio. Nasser aceptó el alto al fuego, aunque oficialmente las noticias eran que estaban ganando la guerra, para que el pueblo no se sublevara contra él. El viernes 9 de junio de 1967 se inició una ofensiva contra Siria, obligando a las tropas a replegarse hasta Damasco. El ejército israelí, por el Sinaí, llegó hasta el Canal de Suez e izaron la bandera del Estado de Israel. El sábado 10 de junio de 1967 el presidente de Siria, Ahmad al-Khatib, aceptó el alto al fuego. Israel hizo lo mismo y la guerra se dio por finalizada a las 18 horas y 30 minutos.

Como consecuencia de la guerra Israel se anexionó la península del Sinaí, la franja de Gaza, judea y los Altos del Golán. El coste de vidas fue, para los árabes de 15.000 y 6.000 prisioneros. Israel tuvo 777 muertos y 2.563 heridos y 15 prisioneros. Tras la guerra de los Seis días los países árabes estuvieron menos interesados en luchar por la causa palestina y más reocupados por recuperar los territorios perdidos. Las organizaciones palestinas perdieron toda esperanza que sus hermanos árabes los salvaran. Es en ese momento cuando se empezó a hacer fuerte la OLP de Yasser Arafat. Hasta 1978 Israel no devolvió la península del Sinaí a Egipto y en 2005 la franja de Gaza. Cuando Moshé Dayan entro en la Vieja Ciudad de Jerusalén dijo que “hemos regresado a nuestros lugares sacrosantos para no abandonarlos jamás”, como así ha sido.