¿Qué le pasa a Katy Perry en el ojo? La cantante pierde el control de un párpado

Inquietud entre los fans de Katy Perry. La cantante estadounidense protagonizó unas imágenes inquietantes con sus evidentes esfuerzos tras perder el control del párpado de su ojo derecho durante uno de sus últimos conciertos en Las Vegas, donde lleva a cabo una residencia artística durante varias semanas. La cantante sufrió el cierre involuntario de su ojo, que no era capaz de volver a abrir. Incluso tocó el extremo del ojo para tratar de controlarlo. Algunos seguidores se tomaban el suceso a broma mientras que otros expresaban su preocupación por la salud de la cantante.

Katy Perry actualizando su sistema operativo durante su último show de #PLAY en Las Vegas ✨ pic.twitter.com/CAsbQkDbvc — Katy Perry Argentina (@KatyPerryARG) October 24, 2022

Perry no es la única que ha sufrido este tipo de percances: recientemente, Justin Bieber ha revelado que sufre una parálisis facial que le ha llevado a cancelar sus actuaciones. El cantante ha revelado que padece el “síndrome de Ramsay Hunt”. “Como podéis ver, un ojo no parpadea y no puedo sonreír por un lado de mi cara”, señaló en redes sociales. Se trata de una enfermedad que está provocada por un virus que infecta a un nervio en la cabeza y que puede afectar a algunos sentidos.